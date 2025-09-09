ETV Bharat / state

टिहरी में ग्राम प्रधान चुनाव टाई कराने के मामले में सुनवाई, एसडीएम से पूछा- आप वहां क्या कर रही थीं?

टिहरी के ग्राम पंचायत कुंड में मतगणना के दौरान एसडीएम की मौजूदगी और परिणाम टाई कराने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, पूछे ये सवाल

Nainital High Court
नैनीताल उच्च न्यायालय (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 6:35 PM IST

नैनीताल: टिहरी जिले के कुंड ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान उप जिलाधिकारी की उपस्थिति और चुनाव को टाई कराने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका हारे प्रत्याशी ने दायर की है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपजिलाधिकारी से पूछा है कि आप कौन से नियमों के तहत वहां पर मौजूद थीं?

इसके अलावा कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा है कि 'कौन से नियमों के तहत चुनाव क्षेत्र में आपने फोन का इस्तेमाल किया? जबकि, यह जीरो जोन होता. एसडीएम की ओर से हारे हुए प्रत्याशियों की सभी चुनाव याचिकाएं सुनी जाती हैं. किस नियम के तहत आप वहां मौजूद रहीं? इस पर जवाब आने वाली तिथि से पहले कोर्ट में पेश करें.'

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हारे हुए प्रत्याशी के अनुरोध पर उस वीडियो को भी देखा, जिसमें उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम मतगणना स्थल पर मौजूद थीं. एसडीएम फोन पर भी बात कर रही थीं. जबकि, मतगणना के दौरान हारे प्रत्याशी के अभिकर्ता को अंदर जाने तक नहीं दिया गया.

उत्तराखंड में हाल में ही पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन टिहरी के कुंड ग्राम प्रधान चुनाव में मतगणना के दिन एसडीएम की मौजूदगी और चुनाव को टाई कराए जाने के मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, टिहरी जिले के दशज्यूला पट्टी के कुंड ग्राम पंचायत की प्रधान प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है. मतगणना के समय वो जीत गई थीं, लेकिन उन्हें एक वोट जो ज्यादा पड़ा था, उसको बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया.

इसके बाद लॉटरी सिस्टम के आधार पर हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया. जबकि, वो मत उनके पक्ष में पड़ा था. उसमें किसी भी तरह की टेंपरिंग नहीं हुई थी. जब इसका विरोध उनके अभिकर्ता ने किया तो उसे अंदर तक नहीं आने दिया गया. जबकि, एसडीएम खुद वहां पर मौजूद थीं.

जो कि चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है. जबकि, एसडीएम की ओर से ग्राम प्रधानों की चुनाव याचिकाएं सुनी जाती हैं, वे कैसे मतगणना स्थल में आ सकती हैं? जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किस नियम के तहत आप यानी एसडीएम वहां पर मौजूद रहीं. उसका जवाब आने वाले मंगलवार तक कोर्ट में पेश करें.

