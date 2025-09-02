नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में नियम विरुद्ध बने होटल, रिजॉर्ट से नदी का रुख मुड़ने से भविष्य में धराली में आई आपदा जैसे हालात होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग से पूछा है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नदी के मुहाने और उससे बहने वाले क्षेत्र में अतिक्रमण कर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हो. एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कर जो स्थिति वहां पर है, उसका निरीक्षण कर कोर्ट को चार सप्ताह में अवगत कराएं.

हाईकोर्ट ने कहा, एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नदी क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, उसका ध्यान रखा जाए. अब मामले की सुनवाई के लए चार सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है. बीते 1 सितंबर के आदेश पर आज डीएम उत्तरकाशी और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.

मामले के अनुसार, हिमालयन नागरिक दृष्टि मंच की ओर से नागेंद्र जगूड़ी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में बड़े स्तर पर नियमों को ताक में रखकर अवैध मकान, होटल, रिजॉर्ट बने हैं. जिससे कभी भी नदी का रुख बदल सकता है और यह धराली की तरह की आपदा का कारण बन सकता है. याचिका में इको सेंसिटिव जोन और बाढ़ सम्भावित जोन में बने रिजॉर्ट को बंद करते और भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के नियमों का पालन कराए जाने की मांग की गई है.

जनहित याचिका में यह भी कहा है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन न करते हुए वहां पर व्यावसायिक गतिविधियों को करने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है. जबकि नदी क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित है. धराली जैसी घटना उत्तरकाशी में न हो, इसलिए भागीरथी नदी के समीप हुए अतिक्रमण को हटाया जाए. एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाए.

