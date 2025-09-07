ETV Bharat / state

कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण का मामला, सख्त हुआ हाईकोर्ट, जानिये क्या कहा

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके लिए छह माह में नियम बनाए जाएं.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. इस संबंध में मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई की. जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार इनके नियमतिकरण करने के लिए 6 माह के भीतर नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए जाएं. साथ ही, सरकार को निर्देश दिया है कि हाल ही में जारी विज्ञापन के तहत याचिकाकर्ता और एक अन्य समान स्थिति वाले कार्मिक का पद खाली रखा जाये.

सरकार ने कोर्ट को बताया कि सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी. मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नर्सिंग कॉलेज में 15 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसर (पूर्व में लेक्चरर) के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिए. कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर को भी बड़ी राहत देते हुए कहा कि तब तक याचिकाकर्ता की सेवा यथावत जारी रहेगी.

मामले के अनुसार देहरादून स्थित स्टेट नर्सिंग कॉलेज में याचिकाकर्ता मयंक कुमार जामिनी को वर्ष 2010 में लेक्चरर पद पर चयन के बाद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया गया था. इसके बाद से वह लगातार 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं. इस बीच पद का नाम बदलकर असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया. याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी सेवा बिना रुकावट के लगातार बढ़ाई जाती रही है. अब सरकार ने 14 जुलाई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है. जिसमें वह पद भी शामिल था जिस पर वह कार्यरत हैं. उन्होंने कहा वे इस पद के लिए निर्धारित सभी योग्यता , शर्तो और अनुभव की सभी शर्तें पूरी करते हैं. इतने वर्षों से कार्यरत भी हैं, फिर भी उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया, न ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया.साथ ही विज्ञापन में न तो आयु सीमा में छूट दी गई और न ही अनुभव का कोई लाभ दिया गया. उन्होंने इसे नियम विरुद्ध और अवैध बताया.

राज्य सरकार ने कहा विज्ञापन नियमों के अनुरूप जारी किया गया है, हालांकि, यह भी स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट निर्णय के बाद सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है. ये कमेटी कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी. कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता 15 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं. सरकार स्वयं नियम बनाने की प्रक्रिया में है. ऐसे में, फिलहाल उनके पद को खाली रखा जाये. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छह माह में नियम बनाए जाएं. उसके बाद याचिकाकर्ता के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाए. तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्टआउटसोर्स कर्मियों का नियमितीकरणकॉन्ट्रैक्ट वर्कस नैनीताल हाईकोर्टNAINITAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.