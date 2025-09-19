ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट में कई मामलों पर सुनवाई, महिला कर्मचारी को मिली राहत, पेपर लीक मामले में दिया ये आदेश

महिला कर्मचारी के प्रमोशन मामले में लोक सेवा प्राधिकरण का आदेश रद्द,पंतनगर विवि में पेपर लीक और पूर्व पति पर दहेज उत्पीड़न मामले पर सुनवाई

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2025 at 6:57 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में एक महिला कर्मचारी को उनकी पदोन्नति से वंचित करने के लोक सेवा प्राधिकरण (पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल) के आदेश को रद्द कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक बार जब कर्मचारी को पिछली सेवा को जोड़कर पदोन्नति दी जा चुकी थी तो उसके मामले में दोबारा से विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया शुरू करना पूरी तरह से गलत था. इसके अलावा अन्य मामलों पर भी सुनवाई की.

कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता मंजू बिष्ट की मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें पदोन्नत पद पर ज्वाइन करने के लिए समय दिया जाना चाहिए था, न कि उन्हें पदावनत कर दिया जाना चाहिए था. बता दें कि मंजू बिष्ट की नियुक्ति बेसिक शिक्षा परिषद में हुई थी, जो बाद में शिक्षा विभाग में सम्मिलित हुईं. उन्होंने साल 2019 में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पिछली सेवा को मिलाकर वरिष्ठता और पदोन्नति की मांग की थी.

कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए 15 जुलाई 2020 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था. इस आदेश के अनुपालन में उन्हें 24 जून 2021 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था और उनकी पिछली सेवाओं को वरिष्ठता के लिए गिना गया था.

हालांकि, पदोन्नति के तुरंत बाद मंजू बिष्ट एक दुर्घटना का शिकार हो गईं थी. जिसके चलते उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया. डॉक्टरों ने उन्हें लंबी यात्रा और बैठने से मना किया, जिसके चलते वे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाईं.

याचिकाकर्ता के मुताबिक, उन्होंने अपनी मेडिकल स्थिति के बारे में अधिकारियों को सूचित किया और ज्वाइनिंग के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उनके अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया. इसके बजाय 17 फरवरी 2023 को एक आदेश जारी किया गया. जिसमें कहा गया कि चूंकि उन्होंने पदोन्नत पद पर ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए उनके मामले को फिर से सहायक वरिष्ठ पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के लिए भेजा जा रहा है.

यह कार्रवाई याचिकाकर्ता के लिए एक झटका थी. क्योंकि, उन्हें पहले ही उच्च पद पर पदोन्नत किया जा चुका था. इसके बाद उन्होंने लोक सेवा प्राधिकरण का रुख किया, जिसने उनके दावे को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के साथ अन्याय किया.

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार जब हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए मंजू बिष्ट को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी थी तो अधिकारियों का दोबारा से उनके मामले पर विचार करना और उन्हें पदावनत करना पूरी तरह से गलत था. कोर्ट ने कहा कि लोक सेवा प्राधिकरण ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए गलत फैसला दिया कि मामला केवल स्थानांतरण का नहीं था. बल्कि, पदोन्नति से वंचित करने का था.

हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश: अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मंजू बिष्ट को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वो अपनी नियुक्ति को लेकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड के समक्ष दो हफ्ते के भीतर एक नया आवेदन दे सकती हैं. कोर्ट ने निदेशक को ये भी निर्देश दिया कि वे इस आवेदन पर चार हफ्ते के भीतर कानून के अनुसार विचार करें.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निदेशक को 17 फरवरी 2023 और 13 मार्च 2023 के पिछले आदेशों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेना होगा. ताकि, याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता और पदोन्नति के अनुसार न्याय मिल सके. यह फैसला सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा.

पंतनगर विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले में सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक की कंपार्टमेंट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में बाह्य परीक्षा समन्वयक डॉ. एसके गोयल को निलंबित करने के आदेश को चुनौती देती मामले पर सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उन्हें राहत देते हुए उनके निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है.

दरअसल, डॉक्टर एसके गोयल ने अपने निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जिसमें उनका कहना है कि उनको निलंबित करने के साथ उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र जाखधार (रुद्रप्रयाग) से संबद्ध कर दिया है. उन पर आरोप है कि कंपार्टमेंट परीक्षा का पेपर लीक होने पर अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी ने डीन पीजीएस की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई. जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने पर परीक्षा निरस्त कर दी गई थी.

जांच में पाया गया कि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की बाह्य परीक्षा सेल के समन्वयक का प्रभार लेने के बाद डॉ. गोयल ने कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं बदला और उसी पुराने पासवर्ड का इस्तेमाल करते रहे. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद डॉ. गोयल के खिलाफ कार्यों में घोर लापरवाही का दोषी पाते हुए कुलपति की संस्तुति पर मुख्य कार्मिक अधिकारी डॉ. गौहर ताज ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश पारित कर दिया.

साथ ही मामले की विभागीय जांच विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद के सदस्य डॉ. अरुण कुमार और कार्मिक अनुभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केएस पुंडीर को सौंप दी. याचिका में कहा गया कि बिना उनका पक्ष सुने उन्हें निलंबित करते हुए उन्हें जाखधार (रुद्रप्रयाग) अटैच करने के आदेश दे दिए. जबकि, उनकी तरफ पेपर लीक होने के मामले में कोई लापरवाही बरती गई.

पूर्व पति पर दहेज उत्पीड़न मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने आपसी समझौते के आधार पर अलग होने के बाद महिला की ओर से पूर्व पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया है.

यह फैसला न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने दिया. जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि पति-पत्नी के बीच तलाक हो चुका है और महिला ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए इस मामले को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.

कोर्ट ने पाया कि यह मामला व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण दर्ज किया गया था और इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. इस मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत ने पीड़ित पति संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

दरअसल, हल्द्वानी निवासी संजय सिंह भंडारी की पत्नी ने अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जबकि, संजय सिंह के मुताबिक, शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी अपने मायके लौट गई थी और ससुराल में रहने को तैयार नहीं थी, जो कि आगरा में रहती हैं.

जब संजय सिंह ने अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अदालत में मामला दायर किया तो इसके जवाबी कार्रवाई में उसके (पत्नी) के पिता ने यह आपराधिक मामला दर्ज कराया था. कोर्ट अदालत को सूचित किया गया कि अब दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो चुका है.

पति संजय सिंह भंडारी ने पत्नी के पिता को नकद और उनकी बेटी के गहने लौटा दिए हैं. सबसे अहम बात ये है कि पति-पत्नी के बीच कानूनी रूप से तलाक हो चुका है और महिला ने दूसरी शादी भी कर ली है. इन तथ्यों को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें तलाक के आदेश की प्रति और महिला की दूसरी शादी की तस्वीरें भी शामिल थीं.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आवेदक संजय सिंह की विवाहित बहन जो अलग रहती है और उनकी बुजुर्ग मां, जो उन पर निर्भर हैं, उनको भी इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया था. न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि यह कार्रवाई व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम थी.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किम वानसू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले का भी हवाला दिया. जिसमें कहा गया है कि अदालत के पास अपने अंतर्निहित अधिकार के तहत ऐसे मामलों को रद्द करने का अधिकार है. ताकि, न्याय सुनिश्चित हो सके और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PUBLIC SERVICE TRIBUNAL NAINITAL HCPANTNAGAR UNIVERSITY PAPER LEAKनैनीताल हाईकोर्ट महिला प्रमोशनपंतनगर विश्वविद्यालय में पेपर लीकUTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.