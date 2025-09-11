ETV Bharat / state

गेस्ट टीचर के एनओसी जारी न करने के मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक के आदेश को किया रद्द

सहायक अध्यापकों को नई भर्ती में शामिल होने के लिए एनओसी जारी न करने के शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द

uttarakhand high court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2025 at 9:16 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) की ओर से जारी उस आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि वे पहले से कार्यरत सहायक अध्यापकों को नई भर्ती में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी न करें.

सहायक अध्यापकों के नई भर्ती में शामिल होने के लिए एनओसी पत्र से जुड़ा है मामला: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह आदेश सुधांशु जौहरी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार समेत चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया है. याचिकाकर्ताओं ने साल 2021 में हुई चयन परीक्षा में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पाई थी. जो जनवरी 2022 में अलग-अलग जिलों में पदस्थापित हुए.

निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने एनओसी जारी न करने का दिया था आदेश: पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती के कारण कई अध्यापक सुगम क्षेत्रों में सेवा करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने दोबारे चयन परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया. इसके लिए उन्हें एनओसी आवश्यक थी, लेकिन निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को 27 जुलाई 2024 को परिपत्र जारी कर ऐसे शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एनओसी जारी न करने को कहा था.

याचिकाकर्ताओं ने दिया ये तर्क: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का पद जिला कैडर पद है और इसकी नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी के पास है. ऐसे में एनओसी जारी करने का निर्णय भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही होना चाहिए. निदेशक शिक्षा का इसमें हस्तक्षेप असंवैधानिक और नियम विरुद्ध है.

राज्य सरकार ने दिया ये तर्क: राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि कर्मचारी को एनओसी हासिल करने का कोई मूल अधिकार नहीं है. नियोक्ता चाहे तो एनओसी देने से मना कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी के पास है. ऐसे में एनओसी पर अंतिम निर्णय भी वही लेंगे.

कोर्ट ने आदेश को किया निरस्त: कोर्ट ने कहा कि निदेशक शिक्षा का 27 जुलाई 2024 का आदेश भर्ती नियमों के विपरीत है और इसे कानून की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने उक्त आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि सहायक अध्यापकों की ओर से पेश एनओसी के आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी विधि अनुसार केस-टू-केस आधार पर निस्तारित करें.

