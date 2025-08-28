ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, आजीवन कारावास पाए व्यक्ति को किया बरी, जानें पूरा मामला - NAINITAL HIGH COURT

नैनीताल हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपी को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया.

Nainital Highcourt
हाईकोर्ट ने बदला निचली अदालत का फैसला (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 6:10 PM IST

4 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्त दीपक सिंह बिष्ट को वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उन पर लगाए गए आरोपों को प्रॉसिक्यूटर के द्वारा सिद्ध न करने के आधार पर उन्हें बरी कर दिया.

जिला सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2018 में उन्हें हत्या करने के आधार पर आजीवन कारावास की सजा देने का आदेश पारित किया था. साथ में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत जुर्माने से भी दंडित किया था. धारा 302 के तहत 40 हजार रुपए और 201 के तहत 5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया था. न देने की स्थिति में आईपीसी की धारा 302 के तहत 7 साल का अतिरिक्त कारावास और धारा 201 के तहत 6 माह की सजा सुनवाई थी.

इस आदेश को दीपक सिंह बिष्ट के द्वारा साल 2018 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालत में अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. इसका लाभ देते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया. साथ में निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया.

मामले के अनुसार, पनी राम, अल्मोड़ा के गुणादित्य हॉर्टिकल्चर विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था. जिस दिन घटना हुई उस रात को दीपक के साथ दावत पर थे और विभाग के भवन में ही रह रहे थे. मौजूद घटना के दौरान उनकी मृत्यु किस कारण से हुई उसका कोई प्रत्यक्ष साक्षी उपलब्ध नहीं था. जब इसकी सूचना उनकी पत्नी को दी गई तो वे मौके पर भतीजे के साथ पहुंची. जहां देखा कि उनका पति ऑफिस के निचले बरामदे में मृत पड़ा हुआ है. उसके सिर पर चोट के निशान हैं और खून बह रहा था. यही नहीं, भवन की ऊपर की सीढ़ियों में खून लगा हुआ था, जिसे किसी ने साफ करने की कोशिश भी की, जो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था.

मामले की जांच में पुलिक को दीपक सिंह बिष्ट पर शक हुआ. उसी के आधार पर दीपक को गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट दायर की गई. जिला सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्त ने आदेश को चुनौती उच्च न्यायालय में दी. जिसपर सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध न होने के कारण उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया.

हाकोर्ट ने एसएचओ को दिए परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलौर हरिद्वार के एक परिवार को आरोपियों के द्वारा बार-बार जान से मारने और धमकी देने पर उनको पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलौर थाने के एसएचओ से कहा है कि उनके प्रार्थनापत्र के आधार पर उन्हें सुरक्षा दी जाए.

मामले के अनुसार, मंगलौर के शमीम अहमद और उनके परिवार के सदस्यों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उनको और उनके परिवार के सदस्यों को जानमाल का खतरा है. अपनी सुरक्षा के लिए उनके द्वारा मंगलौर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है. उनको बार बार आरोपी लियाकत, वसीम और जुल्लू धमकी दे रहे हैं. जबकि उनके पुत्र का हत्यारा रियासत जेल में बंद है. अब इनके द्वारा धमकी देने के कारण उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं. इसलिए उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए.

हुई सुनवाई पर एसएचओ मंगलौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि इनके बच्चे अभी मंगलौर में नहीं हैं. वे कहीं अन्य जगह पर हैं. जब वे यहां आते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी. साथ ही मुकदमे में चार्जशीट दायर हो चुकी है और एक आरोपी जेल में बंद है. जिसपर कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने के आदेश दिए.

ये भी पढ़ें:

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्त दीपक सिंह बिष्ट को वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उन पर लगाए गए आरोपों को प्रॉसिक्यूटर के द्वारा सिद्ध न करने के आधार पर उन्हें बरी कर दिया.

जिला सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2018 में उन्हें हत्या करने के आधार पर आजीवन कारावास की सजा देने का आदेश पारित किया था. साथ में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत जुर्माने से भी दंडित किया था. धारा 302 के तहत 40 हजार रुपए और 201 के तहत 5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया था. न देने की स्थिति में आईपीसी की धारा 302 के तहत 7 साल का अतिरिक्त कारावास और धारा 201 के तहत 6 माह की सजा सुनवाई थी.

इस आदेश को दीपक सिंह बिष्ट के द्वारा साल 2018 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालत में अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. इसका लाभ देते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया. साथ में निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया.

मामले के अनुसार, पनी राम, अल्मोड़ा के गुणादित्य हॉर्टिकल्चर विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था. जिस दिन घटना हुई उस रात को दीपक के साथ दावत पर थे और विभाग के भवन में ही रह रहे थे. मौजूद घटना के दौरान उनकी मृत्यु किस कारण से हुई उसका कोई प्रत्यक्ष साक्षी उपलब्ध नहीं था. जब इसकी सूचना उनकी पत्नी को दी गई तो वे मौके पर भतीजे के साथ पहुंची. जहां देखा कि उनका पति ऑफिस के निचले बरामदे में मृत पड़ा हुआ है. उसके सिर पर चोट के निशान हैं और खून बह रहा था. यही नहीं, भवन की ऊपर की सीढ़ियों में खून लगा हुआ था, जिसे किसी ने साफ करने की कोशिश भी की, जो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था.

मामले की जांच में पुलिक को दीपक सिंह बिष्ट पर शक हुआ. उसी के आधार पर दीपक को गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट दायर की गई. जिला सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्त ने आदेश को चुनौती उच्च न्यायालय में दी. जिसपर सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध न होने के कारण उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया.

हाकोर्ट ने एसएचओ को दिए परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलौर हरिद्वार के एक परिवार को आरोपियों के द्वारा बार-बार जान से मारने और धमकी देने पर उनको पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलौर थाने के एसएचओ से कहा है कि उनके प्रार्थनापत्र के आधार पर उन्हें सुरक्षा दी जाए.

मामले के अनुसार, मंगलौर के शमीम अहमद और उनके परिवार के सदस्यों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उनको और उनके परिवार के सदस्यों को जानमाल का खतरा है. अपनी सुरक्षा के लिए उनके द्वारा मंगलौर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है. उनको बार बार आरोपी लियाकत, वसीम और जुल्लू धमकी दे रहे हैं. जबकि उनके पुत्र का हत्यारा रियासत जेल में बंद है. अब इनके द्वारा धमकी देने के कारण उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं. इसलिए उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए.

हुई सुनवाई पर एसएचओ मंगलौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि इनके बच्चे अभी मंगलौर में नहीं हैं. वे कहीं अन्य जगह पर हैं. जब वे यहां आते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी. साथ ही मुकदमे में चार्जशीट दायर हो चुकी है और एक आरोपी जेल में बंद है. जिसपर कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने के आदेश दिए.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 28, 2025 at 6:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्टदीपक सिंह बिष्ट की याचिका पर सुनवाईMAN ACQUITTED IN MURDER CASEहाईकोर्ट ने पलटा फैसलाNAINITAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.