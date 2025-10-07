ETV Bharat / state

'किसी अन्य अधिकारी से जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं', हाईकोर्ट की सूचना आयोग पर टिप्पणी

नैनीताल उच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामले की सुनवाई की.

Information Commission Jurisdiction
हाईकोर्ट की सूचना आयोग पर टिप्पणी (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 7, 2025 at 3:01 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या को स्पष्ट किया है. कहा है कि सूचना आयोग को किसी अन्य अधिकारी से जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है.

ये है मामला: अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश द्वारा अगस्त 2017 दिए गए निर्णय को चुनौती दी थी. जिसमें उत्तराखंड सूचना आयोग के एक आदेश को बरकरार रखा था. इस मामले में, सूचना आयोग ने शिकायतकर्ता के एक आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को शिकायत पर जांच करने और उसकी रिपोर्ट आयोग को भेजने का निर्देश दिया था.

अपीलकर्ता की दलील थी कि आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के तहत, 'सूचना आयोग को किसी अन्य अधिकारी से जांच का आदेश देने या सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है. इसका दायरा केवल सूचना देने में हुई देरी या इनकार के कारणों की जांच करने और यदि अधिकारी का आचरण दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है तो धारा 20 के तहत जुर्माना लगाने तक ही सीमित है'. इस तर्क का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले (मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य 2011) द्वारा किया गया, जिसने स्पष्ट किया था कि धारा 18 के तहत आयोग के पास सूचना तक पहुंच प्रदान करने का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है.

खंडपीठ ने पाया कि, सूचना आयोग ने 8 मई 2017 को, जो आदेश पारित किया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को अपीलकर्ता के विरुद्ध दायर शिकायत पर जांच करने और उसका परिणाम मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को संप्रेषित करने का निर्देश दिया गया था, वह धारा 18 के दायरे से बाहर था. न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि राज्य के वकील और शिकायतकर्ता के वकील ने भी यह स्वीकार किया कि सूचना आयोग के पास इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था.

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सूचना आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है, क्योंकि धारा 18 का सीमित दायरा है और इसका उपयोग शिकायत के संबंध में स्वतंत्र जांच का आदेश देने के लिए नहीं किया जा सकता. आयोग के आदेश का एकमात्र उद्देश्य आरटीआई अनुरोध पर सूचना प्रदान न करने के कारणों की जांच करना और अधिकतम जुर्माना लगाने तक सीमित है. इस प्रकार, सूचना आयोग का 8 मई 2017 का आदेश कानून की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण पाया गया.

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, उत्तराखंड हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने एकलपीठ के 18 अगस्त 2017 के निर्णय को रद्द कर दिया और विशेष अपील संख्या को स्वीकार कर लिया. इस निर्णय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के तहत सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमित कर दिया. इस बात पर बल दिया कि आयोग शिकायत की प्रकृति की जांच का आदेश नहीं दे सकता, बल्कि केवल आरटीआई अनुरोध का जवाब न देने के कारणों की जांच कर सकता है.

सूचना का अधिकार अधिनियमसूचना आयोग का कार्यRIGHT TO INFORMATIONINFORMATION COMMISSION JURISDICTION

