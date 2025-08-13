ETV Bharat / state

रामनगर में मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापे, 3 के लाइसेंस कैंसिल, 1 स्टोर सील, कई दुकानदार भाग खड़े हुए - RAID ON RAMNAGAR MEDICAL STORES

रामनगर के 12 मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग्स विभाग ने छापा मारा, एक मेडिकल स्टोर पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं

RAID ON RAMNAGAR MEDICAL STORES
रामनगर में मेडिकल स्टोर पर छापा (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 12:29 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 1:59 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में ड्रग्स विभाग ने मंगलवार देर शाम को अचानक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में 12 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानों में भारी अनियमितताएं पाई गईं. कुछ मेडिकल स्टोर मालिक छापेमारी की भनक लगते ही अपनी दुकानें बंद कर मौके से भाग निकले.

रामनगर में मेडिकल स्टोर्स पर औषधि विभाग का छापा: जानकारी के अनुसार, यह अभियान नैनीताल जनपद की वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट के नेतृत्व में चलाया गया. उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विभाग की टीम ने रामनगर के विभिन्न इलाकों में मेडिकल स्टोर्स की जांच की. इस दौरान महालक्ष्मी मेडिकल, न्यू लाइफ मेडिकल और हैप्पी लाइफ मेडिकल में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. इन तीनों मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है.

रामनगर में मेडिकल स्टोर पर छापों से हड़कंप (Video- ETV Bharat)

कई मेडिकल स्टोर मालिक छापेमारी होते देख भाग खड़े हुए: इसके अलावा दो अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. टीम ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ मेडिकल स्टोर मालिक अचानक दुकानें बंद कर फरार हो गए. इनकी सूची तैयार की जा रही है. जल्द ही इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

Raid on Ramnagar medical stores
रामनगर में मेडिकल स्टोर्स पर रेड पड़ी (Photo- ETV Bharat)

एक मेडिकल स्टोर पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं: सबसे बड़ी कार्रवाई उस मेडिकल स्टोर पर हुई, जहां विभाग को भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं. मौके पर ही इस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया और संबंधित लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई.

मेडिकल स्टोर्स पर होती रहेगी छापेमारी: वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने कहा कि-

रामनगर में मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया है. विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. किसी भी तरह की अवैध दवा बिक्री या नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हमारे विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दवाओं की गुणवत्ता एवं वैधता की जांच के लिए समय-समय पर छापेमारी होती रहेगी.
-मीनाक्षी बिष्ट, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, नैनीताल-

12 मेडिकल स्टोर्स पर पड़ा छापा: वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रामनगर क्षेत्र के 12 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है. कई में गंभीर अनियमितताएं मिलीं, जिनके लाइसेंस रद्द करने के आदेश भेज दिए गए हैं. एक स्टोर पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिलीं, जिसे मौके पर ही सील कर दिया गया. जिन दुकानों के मालिक फरार हुए हैं, उनकी सूची तैयार हो रही है और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

Raid on Ramnagar medical stores
अनियमितता पकड़ी जाने पर मेडिकल स्टोर सील (Photo- ETV Bharat)
