रामनगर में बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहा था मेडिकल स्टोर, एक साल बाद टूटी औषधि विभाग की नींद

एक साल से मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस चल रहा था (Photo- ETV Bharat)

रामनगर में मेडिकल स्टोर पर छापा: नैनीताल जिले में औषधि विभाग की टीम ने सोमवार को रामनगर में एक मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी करते हुए दुकान को सील कर दिया. यह कार्रवाई अपर आयुक्त खाद्य संरक्षण औषधि प्रशासन से प्राप्त आदेशों के क्रम में की गई. जिला औषधि निरीक्षक अर्चना ने जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में औषधि विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में सोमवार को रामनगर स्थित एक मेडिकल स्टोर की औचक जांच की गई. निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं.

रामनगर: उत्तराखंड का औषधि विभाग कितना लापरवाह है इसका उदाहरण रामनगर में देखने को मिला. यहां एक मेडिकल स्टोर एक साल से बिना लाइसेंस बेधड़क चलता रहा, अब जाकर औषधि विभाग को इसका पता चला. आखिरकार औषधि विभाग ने बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है.

जांच में मिली तमाम अनियमितताएं: अर्चना ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर किसी प्रकार का नाम या बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था. जांच में सामने आया कि दुकान संचालक ने दवा बेचने के लिए अब तक किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था. बिना अनुमति के यहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाओं का भंडारण किया गया था. इतना ही नहीं, दुकान में सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए थे. न ही रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था पाई गई, जो कई जीवनरक्षक दवाओं के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक है.

एक साल बाद खुली औषधि विभाग की नींद (Photo- ETV Bharat)

एक साल से बिना लाइसेंस के चल रहा था मेडिकल स्टोर: जिला औषधि निरीक्षक अर्चना ने कहा कि यह मेडिकल स्टोर पिछले एक वर्ष से बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था. जनहित और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए औषधि विभाग की टीम ने तत्काल प्रभाव से दुकान को बंद करवा दिया. इस मामले में आगे की कार्रवाई औषधि विभाग द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की जाएगी.

बिना लाइसेंस वाला मेडिकल स्टोर सील (Photo- ETV Bharat)

वहीं मामले में जिला औषधि निरीक्षक अर्चना गहतोड़ी ने कहा कि- बिना लाइसेंस के दवा बिक्री न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है. दवाओं का गलत भंडारण या बिना विशेषज्ञ परामर्श के दवा की उपलब्धता कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है.

-अर्चना गहतोड़ी, जिला औषधि निरीक्षक, नैनीताल-

मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी: औषधि विभाग ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकान बिना लाइसेंस के संचालित पाई गई तो उसके खिलाफ इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी.

