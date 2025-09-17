ETV Bharat / state

हाईवे की खराब हालत पर डीएम सख्त, अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

हल्द्वानी: काठगोदाम नैनीताल हाईवे सड़क खराब होने पर जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने गंभीरता से लेते हुए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को तलब किया साथ ही कार्यदाई संस्था के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये हैं. जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने कहा है कि काठगोदाम नैनीताल हाइवे के रानीबाग से ज्योलिकोट के मध्य सड़क काफी खराब हो गई है.

ख़राब हुए एनएच को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. साथ ही उन्होंने एनएच के अधिशासी अभियंता को कार्य की स्वयं मॉनिटीरिंग करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश जारी किया है. उन्होंने बताया गया कि रानीबाग से जोलीकोर्ट तक सड़क का डामरीकरण 2021 में हुआ था. अभी सड़क को मरम्मत करने और देखरेख की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही है. सड़क क्षतिग्रस्त होने को लेकर ठेकेदार को नोटिस दिया गया है. जिलाधिकारी ने इस पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तीन साल की अवधि में सड़क का पूर्णतया खराब होना दर्शाता है कि डामरीकरण के समय जो विभागीय अधिकारी गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदाई थे उनके द्वारा अपनी ड्यूटी नहीं की गई. अभी भी विभाग नोटिस के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है.

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को एक सप्ताह में सड़क का फिर से नवीनीकरण कार्य आरम्भ करने के निर्देश दिए और खराब गुणवत्ता के लिए सरकारी धन की बर्बादी करने के आरोप में विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज करने दिया है. अधिशासी अभियंता इस सड़क के समय अवधि से पहले खराब होने की जांच करते हुए जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे. एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देंगे. जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा है कि किसी भी कीमत पर गुणवत्ता पर समझौता नहीं किया जाएगा. ठेकेदार और अधिकारियों ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरती है.