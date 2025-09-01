ETV Bharat / state

नैनीताल जिपं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, दोनों ने बताई अपनी प्राथमिकता - NAINITAL DISTRICT PANCHAYAT

कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य पुष्पा नेगी समेत चार सदस्यों ने शपथ नहीं ली है.

Etv Bharat
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने दी शपथ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2025 at 3:35 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read

नैनीताल: आज एक सितंबर सोमवार को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. नैनीताल के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी ने नवनिर्वाचित नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल और उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ लेने के बाद दीपा दर्मवाल ने 27 में से 24 जिला पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल ने कहा कि नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी समस्याएं हैं, उनका सभी सदस्यों के साथ मिलकर निवारण किया जाएगा. विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा. जनता की जो-जो समस्याएं हैं, उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा.

नैनीताल जिपं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ली पद और गोपनीयता की शपथ (ETV Bharat)

वहीं प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड होने के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनी देवकी बिष्ट ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से अभी तक बच्चों को पढ़ाकर उनके जीवन का विकास किया, इसी तरह अब वे क्षेत्र का भी विकास करेंगी. यही उनकी प्राथमिकता होगी. गांव में जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, जिनके बच्चों और परिजनों ने उन्हें छोड़ दिया है, जिनके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, उनकी मदद करूंगी.

जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में

  • ककोड़ से डीकर सिंह मेवाड़ी
  • बड़ौन से मीना देवी
  • ओखलकाण्डा मल्ला से प्रमोद सिंह
  • ढोलीगांव से बहादुर सिंह नगदली
  • दीनीतल्ली से पूनम बिष्ट
  • सरना से रेखा देवी
  • गहना से ज्योति आर्या
  • दाड़िमा से निधि जोशी
  • सूपी से पुष्पा नेगी
  • चापड़ से तरूण कुमार शर्मा
  • चौखुटा से दीप सिंह बिष्ट
  • सिमलखॉ से संजय बोहरा
  • सावल्दे. पश्चिम से दीप चन्द्र
  • मालधनचौड (चन्द्रनगर) से अनीता आर्य
  • गैबुआ से अरनव कम्बोज
  • तलिया से हेम चन्द्र नैनवाल
  • चिल्किया से सीता देवी
  • गुलजारपुरबंकी से अनिता आर्य
  • चोरगलिया आमखेड़ा
  • लीला देवीदेवलचौड़ बन्दोबस्ती से दीपा देवी दर्मवाल
  • रामसिंह आनड़ी से छवि काण्डपाल
  • जग्गीबंगर से दीपा चन्दोला
  • जंगलियागॉव से विपिन सिंह जंतवाल
  • मेहरांगांव से जिशान्त कुमार
  • ज्योलीकोट से देवकी बिष्ट
  • अमृतपुर से हेमा भट्ट
  • भवाली गांव से यशपाल आर्य शामिल हैं.

इन सदस्यों ने नहीं ली शपथ: आज जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली, उनमें कांग्रेस की पुष्पा नेगी, बड़ौन से मीना देवी व निधि जोशी दाड़ीमा से शपथ नहीं ले सकी. जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दिन कथित रूप से अपहरण व बाद में अपनी मर्जी से वोट न डालने व घूमने जाने का वीडियो भेजने वाले सदस्यों में डिकर मेवाड़ी, प्रमोद कोटलिया, तरुण शर्मा, दीप सिंह बिष्ट और विपिन जंतवाल थे. इन सभी ने भी शपथ ले ली है.

पढ़ें---

नैनीताल: आज एक सितंबर सोमवार को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. नैनीताल के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी ने नवनिर्वाचित नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल और उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ लेने के बाद दीपा दर्मवाल ने 27 में से 24 जिला पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल ने कहा कि नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी समस्याएं हैं, उनका सभी सदस्यों के साथ मिलकर निवारण किया जाएगा. विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा. जनता की जो-जो समस्याएं हैं, उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा.

नैनीताल जिपं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ली पद और गोपनीयता की शपथ (ETV Bharat)

वहीं प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड होने के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनी देवकी बिष्ट ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से अभी तक बच्चों को पढ़ाकर उनके जीवन का विकास किया, इसी तरह अब वे क्षेत्र का भी विकास करेंगी. यही उनकी प्राथमिकता होगी. गांव में जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, जिनके बच्चों और परिजनों ने उन्हें छोड़ दिया है, जिनके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, उनकी मदद करूंगी.

जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में

  • ककोड़ से डीकर सिंह मेवाड़ी
  • बड़ौन से मीना देवी
  • ओखलकाण्डा मल्ला से प्रमोद सिंह
  • ढोलीगांव से बहादुर सिंह नगदली
  • दीनीतल्ली से पूनम बिष्ट
  • सरना से रेखा देवी
  • गहना से ज्योति आर्या
  • दाड़िमा से निधि जोशी
  • सूपी से पुष्पा नेगी
  • चापड़ से तरूण कुमार शर्मा
  • चौखुटा से दीप सिंह बिष्ट
  • सिमलखॉ से संजय बोहरा
  • सावल्दे. पश्चिम से दीप चन्द्र
  • मालधनचौड (चन्द्रनगर) से अनीता आर्य
  • गैबुआ से अरनव कम्बोज
  • तलिया से हेम चन्द्र नैनवाल
  • चिल्किया से सीता देवी
  • गुलजारपुरबंकी से अनिता आर्य
  • चोरगलिया आमखेड़ा
  • लीला देवीदेवलचौड़ बन्दोबस्ती से दीपा देवी दर्मवाल
  • रामसिंह आनड़ी से छवि काण्डपाल
  • जग्गीबंगर से दीपा चन्दोला
  • जंगलियागॉव से विपिन सिंह जंतवाल
  • मेहरांगांव से जिशान्त कुमार
  • ज्योलीकोट से देवकी बिष्ट
  • अमृतपुर से हेमा भट्ट
  • भवाली गांव से यशपाल आर्य शामिल हैं.

इन सदस्यों ने नहीं ली शपथ: आज जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली, उनमें कांग्रेस की पुष्पा नेगी, बड़ौन से मीना देवी व निधि जोशी दाड़ीमा से शपथ नहीं ले सकी. जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दिन कथित रूप से अपहरण व बाद में अपनी मर्जी से वोट न डालने व घूमने जाने का वीडियो भेजने वाले सदस्यों में डिकर मेवाड़ी, प्रमोद कोटलिया, तरुण शर्मा, दीप सिंह बिष्ट और विपिन जंतवाल थे. इन सभी ने भी शपथ ले ली है.

पढ़ें---

Last Updated : September 1, 2025 at 4:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NAINITAL ZILA PANCHAYAT ADHYAKSHNAINITAL PANCHAYAT ELECTIONनैनीताल जिला पंचायत अध्यक्षनैनीताल जिपं अध्यक्ष दीपाNAINITAL DISTRICT PANCHAYAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.