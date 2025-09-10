ETV Bharat / state

मेडिकल कॉलेज नाहन में ट्रेनी डॉक्टर से यौन उत्पीड़न, सिक्योरिटी गार्ड पर गंभीर आरोप

हिमाचल में ट्रेनी डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस.

Nahan Sexually Harassment Case
मेडिकल कॉलेज नाहन में ट्रेनी डॉक्टर से यौन उत्पीड़न (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 6:22 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर यानी ट्रेनी डॉक्टर ने अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी पर यौन उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, पीड़िता के साथ शिकायत में अन्य 15-16 प्रशिक्षु छात्राओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गुरुवार (11 अगस्त) को अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए जाएंगे.

मेडिकल कॉलेज नाहन में ट्रेनी डॉक्टर से यौन उत्पीड़न

पूरा मामला सिरमौर जिले के नाहन स्थित डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में सामने आया है, जहां ट्रेनी डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है. अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

इससे पहले रैगिंग को लेकर चर्चा में रहा नाहन मेडिकल कॉलेज

वहीं, मामला संज्ञान में आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया है. बता दें कि, वर्ष 2016 में नाहन को मेडिकल कॉलेज मिला था. कई प्रशिक्षु यहां से एमबीबीएस कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की गंभीर घटना पहली बार सामने आई है. हालांकि, इससे पहले रैगिंग जैसे मामले जरूर हाइलाइट हुए थे, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर से यौन उत्पीड़न के इस मामले से मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. यहां पर प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी तैनात हैं और आरोपी भी इसी कंपनी का कर्मचारी बताया जा रहा है.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि, "मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत में पीड़िता ने अस्पताल के ही एक सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में अन्य प्रशिक्षु छात्राओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 78 व 79 के तहत केस दर्ज कर लिया है. वीरवार को पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज करवाए जाएंगे. पुलिस इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है."

