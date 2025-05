ETV Bharat / state

'बंद होने वाली हैं समाज को लूटने वाली दुकानें'; चंद्रशेखर आजाद बोले- मेरे लिये मानव की वैल्यू, चाहे किसी भी जाति व धर्म का हो

बागपत में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : May 20, 2025 at 7:36 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 8:33 PM IST

बागपत : जिले के बड़ौत में आयोजित जनसभा में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मंच से जबरदस्त तेवर दिखाए. भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गया होता तो दूसरा 'चन्द्रशेखर आजाद' कहां से लाते? उन्होंने कहा कि मुझे चार-चार गोलियां लगीं, लेकिन मैं डरा नहीं. उन्होंने कहा कि समाज को लूटने वाली दुकानें अब बंद होने वाली हैं. नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

चन्द्रशेखर आजाद ने कहा कि जैसे-जैसे समर्थन बढ़ेगा विरोधी भी बढ़ेंगे और वो बैनर पर कालिख पोतेंगे और हमारे लोग हमें ताकत देकर उनको जवाब देने का काम करेंगे. गोली चलाना, जेल भेजना, झूठे मुकदमे करना, इससे बड़ी कालस क्या होंगी ? तमाम तरह के प्रयास सरकार के लोगों ने किये हैं, ये अच्छे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से डर गए हैं. इनके मुंह पर जनता कालिख पोतने का काम करेगी. जब आजाद समाज पार्टी के वोट का बटन दबाएंगे ऐसे विचार के लोगों के मुंह पर कालिख पुतेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच विवाद पर उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत बातें आरोप-प्रत्यारोप नहीं करता हूं, ये उनका अपना निजी मामला है. दोनों इसको बैठकर सुलझा लें. मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं. मेरे लिये मानव की वैल्यू है वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो. जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो न हम उसमें जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी मदद कर सकें. उन्होंने कहा कि हमने पुलिस के सम्मान की बात उठायी, कि पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी हो. पुलिस में सभी जाति के लोग हैं, हमने कोई जाति नहीं देखी. हमने कहा कि उनको हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, वेतन विसंगति दूर हो, हाउस का लाभ मिले. इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब समाज समझ गया है. आकाश आनंद की भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि, लोग कभी हटा रहे हैं, कभी लगा रहे हैं और मेरे बारे में बात दूर तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन समाज को लूटने वाली दुकानें अब बंद होने वाली हैं.



