'रामभद्राचार्य को कुदरत ने आंख नहीं दी, पिछले जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे'; सांसद चंद्रशेखर ने कथावाचक पर की टिप्पणी

बरेली : आजाद समाज पार्टी की ओर से बुधवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन कराया गया. इसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कथावाचक रामभद्राचार्य पर टिप्पणी की. कहा कि 'रामभद्राचार्य को कुदरत ने आंख नहीं दी, उन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे'. मंच से लोगों को संबोधित करते समय भी उन्होंने यही बात कही. हालांकि इस दौरान उन्होंने रामभद्राचार्य का नाम नहीं लिया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने पर नाराजगी जाहिर की. उनके बयान का वीडियो भी सामने आया है.

'संत का सब कुछ मानवता के लिए होता है' : आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और बिजनौर के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मंच से कहा कि 'संत वह होता है जिसकी न जाति होती है, न धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है. खुद को संत कहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि मेरठ में आकर ऐसा लग रहा है, जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए हों. उनको दिखता नहीं है. वह खुद कहते हैं कि बचपने से मेरी आंखें नहीं हैं. दूसरी तरफ वह मेरठ में किसानों की धरती, 1857 की धरती, कोतवाल धन सिंह की धरती पर जहां से पहला गदर शुरू हुआ, उस धरती पर आकर वह कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता है'.

सांसद चंद्रशेखर ने कथावाचक पर की टिप्पणी. (Video Credit; ETV Bharat)

'जिन्होंने अपराध किए उनसे ज्ञान ले रही जनता' : सांसद ने आगे कहा कि 'सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दीं. उनके देखने का अधिकार भी छीन लिया. इस बात को हमें समझना चाहिए. ये मैं नहीं कहता. आप पढ़ लो, और उनके भाषण सुन लो. वह कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, और क्या लेकर जाओगे, वो कहते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाना है. जैसा कर्म करोगे, वैसा ही अगले जन्म में मिलेगा. तो आप सोचो. उन्होंने कैसे बुरे कर्म किए होंगे. जिन्होंने इतने अपराध किए, उन लोगों से भी जनता को आज ज्ञान लेना पड़ रहा है. यह बहुत चिंता का विषय है. आज सुबह ही मैंने असंवैधिनाक कृीमी लेयर जो ओबीसी समाज पर लागू की गई, उसके विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा'.