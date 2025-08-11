नागौर: जिला पुलिस ने ऑपरेशन साइबर ढाल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिप्टोकरंसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने निवेशकों को क्रिप्टोकरंसी में इन्वेस्ट कर भारी मुनाफा कमाने और क्रिप्टो माइनिंग मशीन बेचने का लालच दिया. इस चक्कर में कई लोग फंस गए और बड़ी रकम गंवा बैठे.

पीड़ित की शिकायत से खुला मामला: निवेशक ओंकराराम को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नागौर के मेड़ता क्षेत्र में 92 लाख रुपए की ठगी की है. पुलिस ने मास्टरमाइंड जोधपुर के कुड़ी भगतासनी निवासी सौरभ पंत, डेगाना के ईडवा निवासी मुकेश नाथ, लुणियास हाल मेड़ता सिटी निवासी सुखराम जाट और खाखड़की हाल मेड़ता सिटी निवासी कपिल देव को गिरफ्तार किया.

नागौर एसपी मृदुल कच्छावा (ETV Bharat Nagore)

10 करोड़ की ठगी का खुलासा: नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी क्रिप्टोकरंसी में इन्वेस्ट करने और माइनिंग मशीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे. आरोपियों ने कार्निवल कॉर्पोरेट ग्रुप के नाम से ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर पीड़ितों से बैंक डिटेल्स लीं और पैसे ट्रांसफर करवाए. कुछ समय बाद संपर्क नंबर बंद कर दिए और ऑफिस भी बंद मिला. जांच में दस्तावेज, पहचान और दावे सभी फर्जी पाए गए.

पीड़ित ने एसपी को पूरी जानकारी दी जिसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने चारों आरोपियों को दबोच कर उनके कब्जे से चार कंप्यूटर, दो लैपटॉप और अन्य सामग्री बरामद की. अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह अब तक 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है. मामले में अनुसंधान जारी है.

