ETV Bharat / state

नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 55 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में तस्कर ( ETV Bharat Nagore )

नागौर: कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनसे 274 ग्राम मेफेड्रॉन (एमडी) ड्रग्स बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है. यह कार्रवाई नागौर के इंदास रोड पर की गई, जहां पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया. आरोपियों के पास से ड्रग्स और मोबाइल जब्त: नागौर सीआई वेदपाल शिवरान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भेड़ गांव निवासी सुनिल और मनीराम तथा अलाय गांव निवासी रामधन के रूप में हुई है. तीनों युवक कार में बैठकर जोधपुर से बीकानेर एमडी ड्रग्स की सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उन्हें दबोच लिया. 55 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat Nagore)