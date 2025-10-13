ETV Bharat / state

नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 55 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

नागौर कोतवाली पुलिस ने इंदास रोड से कार में बैठे तीन युवकों को 55 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया.

55 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
पुलिस गिरफ्त में तस्कर (ETV Bharat Nagore)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
नागौर: कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनसे 274 ग्राम मेफेड्रॉन (एमडी) ड्रग्स बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है. यह कार्रवाई नागौर के इंदास रोड पर की गई, जहां पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया.

आरोपियों के पास से ड्रग्स और मोबाइल जब्त: नागौर सीआई वेदपाल शिवरान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भेड़ गांव निवासी सुनिल और मनीराम तथा अलाय गांव निवासी रामधन के रूप में हुई है. तीनों युवक कार में बैठकर जोधपुर से बीकानेर एमडी ड्रग्स की सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उन्हें दबोच लिया.

55 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat Nagore)

एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई: सीआई वेदपाल शिवरान ने बताया कि यह कार्रवाई एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर की गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं. सूचना के आधार पर इंदास रोड पर नजर रखी गई और कार को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी में कार से 274 ग्राम एमडी ड्रग्स और मोबाइल फोन बरामद किए गए.

एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ मामला: सीआई ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी नागौर जिले के ही रहने वाले हैं. कोतवाली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच का जिम्मा पांचौड़ी थानाधिकारी श्याम सुंदर को सौंपा गया है. जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी साझेदारी में नशे का कारोबार करते हैं और मेफेड्रॉन ड्रग की सप्लाई का धंधा करते थे. पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है, जो इन तस्करों को एमडी ड्रग्स सप्लाई करते थे.

TAGGED:

MD DRUGS
मेफेड्रॉन बरामदगी
DRUG TRAFFICKING
55 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त
NAGAUR DRUG CASE

