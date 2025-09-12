ETV Bharat / state

सरकारी आवास खाली कराने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बेनीवाल

याचिका में अधिवक्ता सुमित्रा चौधरी ने बताया कि संपदा अधिकारी ने याचिकाकर्ता को आवंटित विधायक आवास को खाली कराने के लिए गत 1 जुलाई को नोटिस दिया था. जिस पर 11 जुलाई को पहली सुनवाई की गई. याचिका में कहा गया कि नोटिस देने की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई और उससे आवास खाली कराने के लिए मनमानी कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में संपदा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को रद्द किया जाए.

जयपुर: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को शहर में आवंटित सरकारी आवास को खाली कराने के लिए जारी नोटिस के खिलाफ बेनीवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.

बकाया बिजली बिल भी आया था चर्चा में : अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने गत 2 जुलाई को हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया था. यह कनेक्शन उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर था और इस पर करीब 10.75 लाख रुपए का बिल बताया था. मामले ने तूल पकडा को बेनीवाल के भाई प्रेमसुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की बिजली विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी थी.

अदालत ने बीते बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता प्रेमसुख को तीन दिन में छह लाख रुपए का भुगतान बिजली कंपनी को करने का कहा और राशि जमा न होने पर कनेक्शन बहाल करने के निर्देश दिए. वहीं, विवाद को सुलझाने के लिए सेटलमेंट कमेटी को एक माह का समय दिया.

आरएलपी के पूर्व विधायकों को भी अल्टीमेटम : नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ ही आरएलपी से विधायक रहे पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल को भी संपदा अधिकारी ने आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया कि यदि वे अनाधिकृत आवासी पाए जाते हैं तो उन्हें एक माह में आवास खाली करना होगा. यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अधिकृत अधिकारी बलपूर्वक आवास खाली करा सकते हैं.