हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले- भजनलाल सरकार में बड़ा विद्रोह हो सकता है

बेनीवाल शनिवार को नागौर से कपासन जा रहे थे. इस दौरान अजमेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति दयनीय है. यहां कोई सुरक्षित नहीं है. उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किसान सूरज माली के साथ हुई मारपीट की घटना को गंभीर बताया, जिसमें स्थानीय विधायक पर मारपीट करवाने का आरोप है. सांसद ने किसानों के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, लेकिन गिरदावरी में नुकसान काफी कम बताया गया है और फसल बीमा के हाल भी बेहाल हैं.

अजमेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है. बेनीवाल ने अजमेर में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं. सीएम को कुछ नहीं पता होता, उन्हें जो लिख कर दिया जाता है, वह उसे बोल देते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह पहली बार है, जब राजस्थान की जनता को ऐसी सरकार मिली है, जिसमें किसकी चल रही है, यह किसी को नहीं पता.

बड़े विद्रोह की आशंका: सीएम भजनलाल शर्मा के बयान कि 'कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मुझसे मिलते हैं' पर तंज कसते हुए बेनीवाल ने कहा कि इससे जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई थीं और अब गहलोत और उनकी टीम भजनलाल शर्मा से मिली हुई है. बेनीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी में बड़ा विद्रोह हो सकता है, जैसा कि पिछली कांग्रेस सरकार में भी हुआ था. उन्होंने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता. भजनलाल शर्मा कब सीएम पद से हटा दिए जाएं और कोई 'रामलाल या श्यामलाल' आकर बैठ जाए किसी को नहीं पता. उन्होंने कहा कि बीजेपी में दिल्ली का फरमान चलता है. बेनीवाल के अनुसार भाजपा के 60 से 65 विधायक ही भजनलाल के पक्ष में हैं, जबकि कांग्रेस तैयार बैठी है, ऐसे में कोई भी उलटफेर संभव है.

मेवाराम जैन की वापसी पर तंज: कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ नेता मेवाराम जैन को वापस पार्टी में शामिल करने पर बेनीवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि पहले अश्लील सीडी सामने आने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन अब उन्हें वापस ले लिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को उनके चरित्र से नहीं, बल्कि 'मेवाराम' से मतलब है. बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस में 4 से 5 सीएम चेहरे हैं, जबकि बीजेपी में 15 से ज्यादा सीएम चेहरे घूमते नजर आएंगे. उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को 'बिना बारात का दूल्हा' बताया और आरोप दोहराया कि प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है.

आरएलपी का आगामी आंदोलन: बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी ने एएसआई भर्ती रद्द करने के लिए आंदोलन किया था, जबकि कांग्रेस ने किसी बड़े मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं किया. उन्होंने घोषणा की कि आगामी दिनों में आरएलपी पार्टी अग्निवीर, किसान, बढ़ते अपराध और सशक्त लोकायुक्त के मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही अग्निवीर के मुद्दे को लेकर एक लाख जवानों के साथ दिल्ली में रैली की जाएगी और संसद का घेराव होगा.