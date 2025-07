ETV Bharat / state

रियांबड़ी में बजरी माफिया ने विरोध कर रहे ग्रामीणों पर चढ़ाई गाड़ी, बेनीवाल का आरोप- भाजपा-पुलिस दे रही संरक्षण - GRAVEL MAFIA IN NAGAUR

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ( ETV Bharat )

Published : July 8, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 9:48 AM IST

जयपुर : नागौर जिले के रियांबड़ी में अवैध बजरी खनन का विरोध कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने माइनिंग विभाग, पुलिस और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस घटना में तीन गंभीर घायलों को रात को अजमेर रेफर किया गया है. वहीं, नागौर एसपी भी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों और प्रशासन के बीच देर रात तक वार्ता चली, जिसमें बजरी लीज बंद करने पर सहमति बनी है. यह तय किया गया कि लीजधारी 21 जुलाई तक बजरी नहीं उठाएंगे और तहसीलदार लीज पर आज नोटिस चस्पा करेंगे. बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में बजरी खनन माफिया तांडव मचा रहा है. रियांबड़ी की घटना को लेकर उन्होंने डीजीपी राजीव शर्मा से बात की है. उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द एक्शन नहीं हुआ तो वे खुद मौके पर जाएंगे. दरअसल, रियांबड़ी की घटना के बाद हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा कि नागौर जिले के रियांबड़ी में पुलिस के संरक्षण में बजरी माफियाओं की ओर से किए गए तांडव से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएमओ में तैनात आईजी गौरव श्रीवास्तव व खान विभाग के अधिकारी दीपक तंवर खुद ऐसे धंधों में लिप्त हैं. उनका बजरी माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है. पढ़ें. बेनीवाल का बिजली कनेक्शन काटने पर बोले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, 'बुरी आदतें छोड़ें जनप्रतिनिधि' जन आक्रोश रैली के बाद बनी मांगों पर सहमति : उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बजरी माफियाओं की मनमर्जी के खिलाफ जन आक्रोश रैली हुई थी. गलत रूप से आवंटित बजरी लीजों को निरस्त करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच हुए समझौते में बजरी के अवैध स्टॉक का ड्रोन सर्वे करवाने, उसकी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करवाने की मांग पर सहमति बनी थी.

