धौलपुर में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, पुरानी मंडी में दर्जनों दुकानें ध्वस्त - ENCROACHMENT IN DHOLPUR

धौलपुर नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने के अभियान में पुरानी सब्जी मंडी की दर्जनों दुकानें ढहा दी गई, जिससे व्यापारियों में रोष है.

ENCROACHMENT IN DHOLPUR
अतिक्रमण हटाती जेसीबी मशीन (ETV Bharat Dholpur)
Published : August 21, 2025 at 8:19 PM IST

धौलपुर: नगर परिषद की ओर से शहर को अतिक्रमणमुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को पुरानी सब्जी मंडी और जगदीश तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई. तीन बुलडोजरों ने कई अवैध निर्माण घ्वस्त किए. इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. दुकानदारों का आरोप था कि उन्हें नोटिस दिए बिना अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे उनका नुकसान हो गया.

अभियान की शुरुआत मित्तल कॉलोनी के पास से हुई. यहां नगर परिषद की टीम ने एक दर्जन से अधिक पक्की दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया. इसके बाद टीम भारी पुलिस बल के साथ पुरानी सब्जी मंडी पहुंची और तीन बुलडोजरों की मदद से दो दर्जन से अधिक दुकानों को जमींदोज कर दिया.

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों के सामान को नुकसान पहुंचा. इससे स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला. हालांकि प्रशासन का कहना है कि पुरानी सब्जी मंडी और लाल बाजार क्षेत्र में अवैध कब्जों और भीड़भाड़ के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी. इसी समस्या के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है. नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर निधि बीटी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण-मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

छोटे दुकानदारों की उजड़ गई आजीविका: पुरानी सब्जी मंडी के आसपास छोटे-छोटे दुकानदारों की दुकानें थीं. इन दुकानों में रेडीमेड वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन एवं अन्य सामान बेचने वाले विक्रेता थे. ये दुकानें पार्क से सटाकर बनाई हुई थी. इस कारण मुख्य रास्ते पर आए दिन जाम की स्थिति रहती थी. इधर, दुकानदारों का आरोप था कि नगर परिषद ने पूर्व सूचना नहीं दी थी, यदि सूचना मिल जाती तो सामान बर्बाद नहीं होता.

