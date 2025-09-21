गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वीं शहीदी शताब्दी पर असम से पंजाब तक ऐतिहासिक यात्रा, भिलाई में भी भव्य स्वागत
दुर्ग जिले के नेहरू नगर गुरुद्वारा में भी इस ऐतिहासिक यात्रा का भव्य स्वागत किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 8:56 PM IST
दुर्ग-भिलाई: सिख समाज के नौवें गुरु धन-धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी शताब्दी दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक यात्रा का भिलाई में भी स्वागत किया गया. दरअसल ये यात्रा असम के धुबरी जिले स्थित पावन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के गुरुद्वारा से शुरू हुई है. जो पंजाब के आनंदपुर साहिब में समाप्त होगी.
छत्तीसगढ़ में भी भव्य स्वागत: असम से शुरू हुई इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है. कई राज्यों में सिख समाज के लोग नगर कीर्तन कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में भी रायपुर समेत कई जगहों से होते हुए रविवार को यात्रा कुम्हारी पहुंची. इस नगर कीर्तन का स्वागत छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई और यूथ सिख सेवा समिति भिलाई ने पूरे जोश और श्रद्धा से किया.
जगह-जगह यात्रा के दर्शन की व्यवस्था: कुम्हारी टोल प्लाजा से लेकर नगर के हर चौक-चौराहे पर संगत के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी. नगर कीर्तन हर प्रमुख स्थान पर 10-10 मिनट रुका, जिससे स्थानीय संगत गुरु महाराज के दर्शन कर सकी.
सभी समुदायों ने दिया भाईचारे का संदेश: कार्यक्रम में केवल सिख समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समाजों के लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया. मुस्लिम समाज समेत विभिन्न समुदायों के लोगों ने मिलकर संगत का स्वागत कर आपसी भाईचारे और एकता का सुंदर संदेश दिया.
यह यात्रा शहीदों के सरदार गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को समर्पित है. असम से शुरू होकर यह यात्रा पूरे देश में जाएगी और 21 नवंबर को आनंदपुर साहिब (पंजाब) में समाप्त होगी. यह तीन महीने की यात्रा पूरे देश में सद्भावना, भाईचारा और एकता का संदेश दे रही है- इंद्रजीत सिंह, अध्यक्ष, युवा सिख समाज भिलाई
इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज और आने वाली पीढ़ियों को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान और उनके महान योगदान से अवगत कराना है.- जसवीर सिंह चहल, चेयरमैन, सिख समाज
कीर्तन और सेवा से गूंजा वातावरण: दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में सुबह से ही गुरुबाणी कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती रही. संगत ने बड़े श्रद्धा भाव से गुरु महाराज के दर्शन किए और आत्मिक शांति का अनुभव किया.