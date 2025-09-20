नदबई तहसीलदार 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन खोलने के एवज में मांगी थी घूस
भरतपुर एसीबी ने नदबई तहसीलदार विनोद मीणा को 80 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
Published : September 20, 2025 at 1:38 PM IST
भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को जिले में बड़ी कार्रवाई की. एसीबी की भरतपुर इकाई ने नदबई तहसीलदार विनोद कुमार मीना को 80 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई. आरोपी तहसीलदार ने यह रिश्वत म्यूटेशन खोलने की एवज में मांगी थी.
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजी) स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को परिवादी ने शिकायत दी. शिकायत में कहा कि परिवादी की कृषि भूमि का आरएए कोर्ट भरतपुर से स्टे हट चुका है. इसके बाद म्यूटेशन खोलने के लिए तहसीलदार विनोद कुमार मीना 80 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है. तहसीलदार की मांग से परेशान परिवादी ने एसीबी में शिकायत की.
80 हजार घूस ली: शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) राजेश सिंह के सुपरविजन में ट्रैप की योजना बनाई गई. एसीबी चौकी भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अमित सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई, जिसने शनिवार को योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. एएसपी अमित सिंह ने बताया कि जैसे ही तहसीलदार विनोद मीना ने परिवादी से 80 हजार रुपए रिश्वत ली, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. एएसपी अमित सिंह ने बताया कि आरोपी तहसीलदार मीना से पूछताछ की जा रही है. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया है.