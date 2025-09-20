ETV Bharat / state

नदबई तहसीलदार 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन खोलने के एवज में मांगी थी घूस

रिश्वत लेते गिरफ्तार नदबई तहसीलदार विनोद कुमार मीना ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 20, 2025 at 1:38 PM IST 2 Min Read