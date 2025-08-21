ETV Bharat / state

प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के सात टुकड़े, पुलिस की 18 टीमों को नहीं मिल रही थी सफलता, तभी एक सुराग ने पहुंचा दिया हत्यारों तक - GIRLFRIEND MURDERED BODY CUT PIECES

झांसी में सात टुकड़ों में मिली महिला की प्रेमी ने की थी हत्या. एसएसपी द्वारा बनाई गई 18 टीमों ने किया खुलासा

अंधे कत्ल की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी (photo credit ETV Bharat)
झांसी: यूपी के झांसी में एक हफ्ते पहले मिली कई टुकड़ों में कटी महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. बेरहमी से अंजाम दिए गए इस हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व प्रधान पति को उसके भतीजे के साथ गिरफ्तार किया है. वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है. महिला लगातार अपने प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी. जिसके चलते पूर्व प्रधान पति ने अपने भतीजे और दोस्त के साथ मिलकर महिला की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर उसके 7 टुकड़े कर कुएं में फेंक दिए. अंधे कत्ल के खुलासे के लिए झांसी डीआईजी केशव प्रसाद ने पूरी टीम को 50 हजार रुपए से पुरस्कृत किया है.

बता दें कि बीते 13 अगस्त को जिले के टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम किशोरपुरा के पास खेत में बने कुएं में एक महिला का कई टुकड़े किया हुआ शव दो बोरियों में मिला. पुलिस को बोरियों में महिला के पूरे शरीर के अंग तो मिले लेकिन सिर नहीं मिला. घटना के खुलासे और महिला की शिनाख्त करने के लिए 18 टीमों का गठन किया, जो कि आसपास के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिनाख्त के लिए लगे हुए थे.

महिला के कटे हुए शव के टुकड़ों की जिस बोरी में भरा गया और उसमें जो ईंट बांधे गए थे उसकी पुलिस ने लैब में टेस्टिंग कराई. मिट्टी की रिपोर्ट के बारे ग्रामीणों से पता किया तो गांव के किसानों ने टोड़ीफतेहपुर के किशोरपुरा गांव की तरफ ऐसी मिट्टी होने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिला की शिनाख्त के लिए गठित की गई टीम ने इलाके के हर आंगनबाड़ी, राशनकार्ड, नरेगा जैसे बने महिलाओं के ग्रुप में सूचना भेजी और कॉल भी कराए गए. पूरे इलाके में हजारों की संख्या में महिला के शव से जुड़ी जानकारी के पोस्टर बांटे भी और चस्पा किए गए.

महिला के लगे पोस्टर को देखकर किसी युवक ने महिला के भाई को सूचना दी. उसने अपनी बहन को कॉल लगाया तो किसी युवक ने कहा कि तुम्हारी बहन को जान से मार दिया. जिसके बाद युवक ने तत्काल टोड़ीफतेहपुर थाने की पुलिस से संपर्क किया. भाई ने कटे पीटे शव को देखा तो उसने उसकी पहचान अपनी 35 वर्षीय बहन रचना यादव निवासी मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के मैलपुरा थाना चन्द्र के रूप में की.

एसएसपी के मुताबिक महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन रचना की दो शादी हुई थी. उसने पहले पति को छोड़ दिया था और दूसरे पति की मौत हो गई जिसके बाद उसकी बहन की नजदीकियां टोड़ीफतेहपुर ग्राम के पूर्व प्रधान पति संजय पटेल से बढ़ गई थी और पिछले दो साल से दोनों का एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस ने पूर्व प्रधान संजय पटेल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो बुधवार को वह पुलिस के हाथ आ गया. पूछताछ में उसने अपना जर्म स्वीकार किया.

बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि पकड़े गए आरोपी संजय पटेल ने पूछताछ में बताया कि पिछले दो साल से उसका रचना यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. इस बीच उसने उससे समय समय पर काफी पैसे भी ले लिए थे. लेकिन रचना काफी समय से उससे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी. उससे छुटकारा पाने के लिए उसमें अपने भतीजे संदीप परेल साथ मिलकर उसको मारने की योजना बनाई. जिसमें उसने अपने दोस्त संजय अहिरवार को पैसे की लालच देकर शामिल कर लिया.

13 अगस्त को उसने अपनी प्रेमिका रचना को बात करने के बहने से बुलाया और कार में बैठकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके बाद उसकी शिनाख्त छिपाने और खुद को बचाने के लिए उसके सिर, धड़, हाथ पैर को अलग अलग टुकड़ों में काट दिया और दो बोरी में भरने के बाद ईंट बांधकर कुएं में फेंक दिया और उसके सिर को कार से ले जाकर दूर पुलिया के नीचे फेंक दिया.

