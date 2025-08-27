ETV Bharat / state

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी , पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति का करवाया मर्डर, दोनों गिरफ्तार - MYSTERY OF BLIND MURDER

दुर्ग पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है. हत्या के आरोप में युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है.

Mystery of blind murder
अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 7:27 PM IST

दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने एक सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा ली है. जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. 24 अगस्त को युवक को शराब पिलाने के बहाने आंवला बाड़ी ले जाकर पत्थर से वार कर हत्या की गई थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

क्या है घटना ?: घटना 24 अगस्त की है, जब पुलिस चौकी नगपुरा क्षेत्र के आंवला बाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. मृतक की उम्र लगभग 40-45 वर्ष बताई गई. पुलिस ने तत्काल पहचान के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्रसारित की और साइबर प्रहरी के जरिए मृतक की तस्वीर वायरल कराई. इसी दौरान अंजनी ठाकुर नामक महिला पहुंची, जिसने मृतक की पहचान अपने पति धनेश ठाकुर के रूप में की.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चौकी नगपुरा थाना पुलगांव में मामला दर्ज किया. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि मृतक की मौत किसी ठोस वस्तु से सिर पर चोट लगने से हुई है। इसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

Mystery of blind murder
पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति का करवाया मर्डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अवैध संबंध के कारण हत्या : क्राइम डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने गहन जांच के दौरान पता लगाया कि मृतक की पत्नी अंजनी ठाकुर का प्रेम संबंध हरपाल सिंह राजपूत के साथ पिछले 25 वर्षों से था. मृतक शराब का आदी था और पिछले दो माह से बेरोजगार रहने के कारण अक्सर अपनी पत्नी से पैसे मांगता था, नहीं देने पर गाली-गलौज करता था.

पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति का करवाया मर्डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घर पर हमेशा मौजूद रहने से अंजनी और हरपाल के मिलने में दिक्कत हो रही थी.इसी वजह से दोनों ने धनेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. 24 अगस्त को हरपाल ने अंजनी के एक्टिवा में धनेश को शराब पिलाने के बहाने आंवला बाड़ी ले जाकर शराब पिलाई. नशे में धुत धनेश के सिर पर हरपाल ने भारी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी- अजय सिंह, क्राइम डीएसपी

डीएसपी ने बताया कि इसके बाद हरपाल ने अंजनी को फोन कर घटना की जानकारी दी. पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपी हरपाल सिंह उर्फ छोटू और आरोपिया अंजनी ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

