बुरहानपुर में निकला रहस्यमयी गड्ढा, स्थानीय लोग सुरंग होने का कर रहे दावा

फिलहाल सुरंग निकलने की खबर क्षेत्र में फैलते ही सुरंग को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई. दरअसल, सड़क पर बारिश के कारण बड़ा गड्ढा हो गया था, बारिश की वजह से गड्ढा धंसकर बड़ा हो गया है, जब लोगों ने इसकी गहराई देखी तो सुरंग जैसा दिखाई दी.

बुरहानपुर : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक रहस्यमयी गड्ढा चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां जनता हमाम के पास जमीन में करीब 20 फीट नीचे ये रहस्यमयी गड्ढा नजर आया है. गड्ढे को गौर से देखने पर सुरंगनुमा प्राचीन इमारत जैसे आकृति नजर आती है. स्थानीय लोगों का दावा है कि यह प्राचीन सुरंग है, जो मुगलकालीन हो सकती हैं, लोगों ने पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराने की मांग की है.

बुरहानपुर में निकला रहस्यमयी गड्ढा (Etv Bharat)

400 साल पुरानी हो सकती है सुरंग

इधर इस सुरंग को भरने के लिए नगर निगम ने मिट्टी डाली है, लेकिन 20 फीट से ज्यादा गहराई होने के कारण गड्ढा भरा नहीं जा सका है. स्थानीय लोग बताते हैं कि सुरंग करीब 400 साल पुरानी हो सकती है, क्योंकि ये जनता हमाम के नजदीक है. संभवतः सुरंग इस से जुड़ी हुई है, लोगों के मुताबिक इसे बंद करना जल्दबाजी है, इसकी जांच होना चाहिए, जिससे इसे संरक्षित किया जा सके.

बता दें कि जहां सुरंग निकलने की घटना सामने आई हैं, ठीक इसके समीप जनता हमाम है, जो अतिप्राचीन है, स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यह जनता इमाम की सुरंग है, जो सीधे इमाम से जुड़ती होंगी, यही वजह है कि लोगों ने जांच की मांग उठाई है.

स्थानीय लोग इसके सुरंग होने का कर रहे दावा (Etv Bharat)

प्राचीन सुरंग है या गड्ढा, इसकी जांच हो

इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासी मोहम्मद मर्चेंट ने बताया, '' शहर में जल आवर्धन योजना और अमृत योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही है. खुदाई के दौरान गड्ढा निकला, लेकिन धीरे-धीरे धंसकर गड्ढा बड़ा हो गया है. इसकी गहराई बढ़ने पर इसमें सुरंग जैसे रास्ते दिखाई देने लगे है, इसकी जांच कराकर स्थायी निराकरण किया जाना चाहिए, यदि प्राचीन सुरंग होंगी, तो इसे सहजने की जरूरत है, संबंधित विभाग ने जल्द जांच करना चाहिए.

जनता हमाम से जुड़ी हो सकती है सुरंग

इतिहासकार कमरुद्दीन फलक के मुताबिक, '' सुरंग जनता हमाम से जुड़ी हो सकती है, जनता हमाम का निर्माण 1617-18 में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने आम जनता के लिए करवाया था. इस सुरंग का जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो मटेरियल है वह सब उसका ही है, सम्भवतः सुरंग जनता इमाम जाने का प्राचीन रास्ता हो सकता है, पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच कराना चाहिए, जिससे इसका संरक्षण किया जा सके.