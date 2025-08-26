ETV Bharat / state

बिहार का रहस्यमय महल, प्रवेश करते ही 10 डिग्री टेंपरेचर! राजा बैरम सिंह से जुड़ा है इतिहास - 52 KOTHI 53 DWAR

बिहार के खगड़िया में एक रहस्यमयी महल है. इसका इतिहास राजा बैरम सिंह से जुड़ा है. इसके अंदर हमेशा ठंडक का एहसास होता था. पढ़ें

52 KOTHI 53 DWAR
52 कोठी 53 द्वार महल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 4:57 PM IST

6 Min Read

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर परबत्ता प्रखंड के सौढ दक्षिणी पंचायत में एक गांव भरतखंड है. यहां एक मुगलकालीन ऐतिहासिक महल है, जो 52 कोठी 53 द्वार महल के नाम से प्रसिद्ध है. इसमें 52 कमरे और 53 दरवाजे हैं. यह महल 5 बीघा 5 कट्ठा 5 धुर और 5 धुरकी के क्षेत्रफल में बना हुआ है. कहा जाता है कि इस महल के अंदर 10 से 12 डिग्री तापमान औसत रूप से रहता था.

ऐतिहासिक महल का इतिहास: इस ऐतिहासिक किलेनुमा महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के सोलंकी वंश के राजा बैरम सिंह ने मुगलकालीन कारीगर मोहम्मद बरकाती मियां के हाथों करवाया था. मुंगेर का प्रसिद्ध किला भी कारीगर मोहम्मद बरकाती मियां ने ही बनाया था. इस महल के प्रांगण में चमत्कारी मंडप और सुरंग का भी निर्माण कराया गया था.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

महल निर्माण में 52 प्रकार के ईटों का प्रयोग: निर्माण में राख चूना और सुरखी का उपयोग किया गया था. इस महल को बनाने में एक से दो फिट तक के 52 प्रकार के ईटों का प्रयोग किया गया था. इस महल की भव्यता के कई किस्से आज भी मशहूर हैं.

आती हैं अलग-अलग आवाजें : महल की भव्यता और अनोखी कलाकृति को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं. इस महल की तुलना जयपुर के हवा महल से की जाती है. स्थानीय लोग इसे बोलचाल की भाषा में भरतखंड का पक्का भी कहते हैं. चमत्कारी मंडप के चारों खंभे पर चोट करने पर अलग-अलग तरह की मनमोहक आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी लोग महसूस करते हैं.

52 KOTHI 53 DWAR
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

महल के अंदर ठंडक का अनुभव: महल के प्रांगण में रानी के लिए स्नान करने का तालाब, महल से मंदिर तक जाने के लिए सुरंग दीवारों पर की गई सुन्दर चित्रकारी और अद्वितीय नक्काशी है. महल की खासियत यह थी कि इस महल के अंदर 10 से 12 डिग्री तापमान औसत रूप से रहता था. भयंकर गर्मी में भी महल के अंदर ठंड बने रहना लोगों के बीच आश्चर्य का विषय था.

बैरम सिंह के वंशज ने क्या कहा: भरतखंड में स्थित बाबू बैरम सिंह के वंशज संत कुमार सिंह ने बताया कि बैरम सिंह के वंशज छेम नारायण सिंह भरतखंड के मूल निवासी थे. वहीं से लगातार वंश आगे बढ़ा तो पुनः बसावन सिंह के तीन पुत्र हुए भैरव दत्त सिंह बाबूराम सिंह और गंगाराम सिंह. फिर बाबू बैरम सिंह के दो पुत्र हुए जिसमें देवीदत्त सिंह और लक्ष्मी नारायण सिंह हुए जिनमें सभी वंशज भरतखंड सहित बीरबन्ना में जाकर बस गए.

"हमलोग बैरम सिंह के वंशज हैं. मेरे बाबा की शादी यहां हुई थी, जिसमें मेरी दादी को आंचल में 300 बीघा जमीन दिया गया था. इस महल में तालाब था. महल के सामने दो बड़ा चबूतरा था जो अभी भी है. 52 कमरों में 52 प्रकार के ईंटों का इस्तेमाल हुआ था. एक सुरंग बना हुआ है जिस सुरंग से बाबू बैरम सिंह की पत्नी घुसकर दूर में स्थित भगवान श्रीराम के मंदिर पूजा करने जाती थी."- संत कुमार सिंह, बाबू बैरम सिंह के वंशज

52 KOTHI 53 DWAR
52 कोठी 53 द्वार (ETV Bharat)

इस महल में घुसकर निकलना मुश्किल: इस महल को भूल-भुलैया के नाम से भी जाना जाता है. महल में अंदर जाकर बाहर निकलने पर यह पता नहीं चलता है कि किस द्वार से प्रवेश किए और किस द्वार से निकले. अभी भी दूर-दूर से लोग महल को देखने आते हैं. महल के नायाब नक्काशी दृश्य को देखकर अविस्मरणीय सुखद अनुभूति होती है.

52 KOTHI 53 DWAR
17वीं शताब्दी में ऐतिहासिक किलेनुमा महल का निर्माण (ETV Bharat)

महल से कुछ दूरी पर मंदिर: पहले यहां महल द्वार पर एक शिलापट्ट भी था, जिसमें निर्माण तिथि अंकित होने के साथ-साथ कलाकारों के द्वारा महल के बारे में सारी बातें अंकित की गई थीं. इसमें इस महल की पौराणिकता का प्रमाण मिलता था. कलाकारों द्वारा बनाए गए नक्शे एवं चित्र आज भी लोगों को प्राचीन कला से रूबरू कराते हैं. इस महल के कुछ ही दूरी पर गंगा नदी, शिव मंदिर और प्राचीन दुर्गा मंदिर भी है.

52 KOTHI 53 DWAR
महल निर्माण में 52 प्रकार के ईटों का प्रयोग (ETV Bharat)

कई अवशेष खंडहर में तब्दील : बताया जाता है कि प्राचीन काल में भरतखंड गांव का नाम बटखण्ड था. यहां बौद्ध भिक्षु आकर तप और साधना करते थे, लेकिन दुख की बात है कि कई अवशेष अब खंडहर में तब्दील होकर जमींदोज होने के कगार पर आ गए हैं.

52 KOTHI 53 DWAR
राजा बैरम सिंह से जुड़ा है इतिहास (ETV Bharat)

पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की मांग: ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध यह महल उद्धारक की बाट जोह रहा है. इस धरोहर को संरक्षित करने और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पर्यटन विभाग को पत्र लिखा गया. महल निरीक्षण के लिए कई बार इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता आए, लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षा के कारण अब तक न तो इस परिसर को पर्यटक क्षेत्र ही घोषित किया गया और न ही इसके विकास एवं संरक्षण के लिए कोई कदम उठाया गया है इससे आमलोगों में क्षोभ है.

52 KOTHI 53 DWAR
मुगलकालीन कारीगर मोहम्मद बरकाती ने किया था निर्माण (ETV Bharat)

2017 में लिखी गई थी चिट्ठी: इस धरोहर को नई पहचान मिलने की सदियों पुरानी आस भरतखंड गांव सहित जिलेवासियों को है. वर्ष 2017 में खगड़िया के सांसद रहे चौधरी महबूब अली कैसर ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार को पत्र लिखकर जीर्णोद्धार की मांग की थी. बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से इस पर्यटक स्थल बनाने की चर्चा जोरों पर है. पिछले दिनों लोकसभा में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने 52 कोठी 53 द्वार को पर्यटक स्थल बनाने की चर्चा सदन में की.

