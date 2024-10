ETV Bharat / state

मैसूर-दरभंगा रेल हादसा, सभी जानकारी के लिए यहां करें संपर्क, हेल्पलाइन नंबर जारी

दरभंगाः तमिलनाडु में ट्रेन हादसा के बाद से बिहार की चिंता बढ़ गयी है. दरभंगा जंक्शन पर हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गयी है. यहां लोग सभी तरह की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए प्रबंधन की ओर से फोन नंबर जारी किया गया है. दरभंगा जंक्शन की ओर से 8210335395 तथा 06272234131 नंबर जारी किया गया है, जहां संपर्क किया जा सकता है. समस्तीपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर -06274-8102918840, दानापुर के लिए हेल्पलाइन नंबर-9031069105 और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर 7525039558 है.

सोमवार को आने वाली थी दरभंगाः हेल्प लाइन डेस्क पर बैठे विकास कुमार ने कहा "पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर रेल मंडल के निर्देश पर दरभंगा स्टेशन पर MAY I HELP YOU डेस्क और हेल्प नंबर जारी किया है. जिसे तीन लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है. अभी तक हमलोगों को सूची प्राप्त नही हुई है कि ट्रेन में दरभंगा के कितने यात्री यात्रा कर रहे थे. ट्रेन सोमवार को शाम में 4 बजे आने वाली थी."

दरभंगा जंक्शन पर हेल्प डेस्क सेवा जारी (ETV Bharat)

शुक्रवार की शाम हादसाः बता दें कि तमिलनाडु के चेन्नई के पोन्नेरी कवरप्पेट्टई स्टेशन से गुड्डूर के बीच मैसूर दरभंगा 12578 ट्रेन हादसे शिकार हुई. ट्रेन एक मालगाड़ी से आकर टकरा गयी. इस घटना में ट्रेन के 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गयी. इस घटना में कई यात्री घायल हो गए जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे की जो तस्वीर सामने आयी है वह सच में डराने वाली तस्वीर है. घटनास्थल पर ट्रेन की बोगी पटरी के आसपास क्षतिग्रस्त है.