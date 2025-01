ETV Bharat / state

MY NREGA APP लॉन्च: अब श्रमिक अपने घर से कर सकेंगे रोजगार की मांग - MY NREGA APP LAUNCHED IN BARMER

माई नरेगा ऐप लॉन्च ( ETV Bharat Barmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 29, 2025, 5:42 PM IST