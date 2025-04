ETV Bharat / state

नई दिल्ली/रायपुर: विष्णु देव साय कैबिनेट में वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभा रहे ओपी चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि मेरी मां की मेहनत और उनकी दूरदर्शी सोच की बदौलत ही आज वो यहां तक पहुंचे हैं. ओपी चौधरी ने कहा कि उनकी मां ने केवल चौथी कक्षा तक की पढ़ाई की है. इसके बावजूद उनकी मां ने उनकी पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. हमेशा लक्ष्य बड़ा लेकर चलने की प्रेरणा दी. ''मेरी सफलता के पीछे मेरी मां की मेहनत'': वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्कूल के क्लास रुम से लेकर सत्ता के गलियारे तक का सफर उन्होने तय किया. इस पूरी यात्रा में उनकी मां उनके लिए प्रेरणा बनीं. वित्त मंत्री ने बताया कि जब वो महज 8 साल के थे तब उनके पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया. उनकी मां ने उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी निभाई. मुआवज़े वाली सरकारी नौकरी से परे सपने देखने और इसके बजाय उद्देश्य और महत्वाकांक्षा से भरा जीवन जीने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया.

