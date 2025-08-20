मुजफ्फरपुर : देश की सुरक्षा में तैनात बिहार के जवान एक बार फिर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं. अरुणाचल प्रदेश में हुए हादसे में मुजफ्फरपुर के सूबेदार राकेश सिंह ने अपनी जान न्यौछावर कर दी. उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया, लेकिन साथ ही गर्व भी दिखा कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ.

मुजफ्फरपुर के लाल अरुणाचल में हुए थे शहीद : सरैया प्रखंड के सिउरी ऐमा गांव निवासी सेना के सूबेदार राकेश कुमार सिंह (50) अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में शहीद हो गए.

शहीद सूबेदार राकेश सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा मुजफ्फरपुर (ETV Bharat)

सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार : बुधवार को रेवा घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद राकेश कुमार सिंह का अंतिम संस्कार किया गया. मंगलवार शाम एयरलिफ्ट कर पार्थिव शरीर दानापुर आर्मी कैंप लाया गया और फिर पैतृक गांव पहुंचाया गया.

हादसे के बाद लापता था शव : 09 अगस्त को पोकलेन मशीन ले जाते समय सेना का ट्रक गहरी खाई में गिर गया था. हादसे के बाद वे लापता हो गए थे. दस दिन की लगातार खोजबीन के बाद सोमवार शाम भारतीय नौसेना की टीम ने उनका पार्थिव शरीर घटना स्थल से 12 किमी दूर पानी में फंसा हुआ बरामद किया.

सूबेदार राकेश सिंह को दी गई अंतिम विदाई (ETV Bharat)

2026 में था रिटायरमेंट : सूबेदार राकेश सिंह सेना की 108 इंजीनियर रेजिमेंट की 2023 वीं कंपनी में तैनात थे. वे वर्ष 1994 में सेना में भर्ती हुए थे और जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे.

गांव में मातम और गर्व : घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. उनकी शहादत से पूरा गांव शोक में डूब गया है. ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें मिलनसार, सादगीपूर्ण और देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत व्यक्ति बताया.

अंतिम गई अंतिम विदाई : शहीद के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं, जो धनबाद में रहते हैं. उनके पिता गजन सिंह अब भी गांव में रहते हैं. बुधवार को अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी और 'भारत माता की जय' व 'शहीद अमर रहें' के नारों से वातावरण गूंज उठा.

