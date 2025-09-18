भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, BRA बिहार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन
Published : September 18, 2025 at 3:26 PM IST
मुजफ्फरपुर: बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ गुरुवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. छात्रों ने कुलपति पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और मनमानी जैसे गंभीर आरोप लगाए और राजभवन से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की.
PET प्रश्नपत्र लीक मामला: राजद छात्र संगठन के नेता चंदन यादव ने PET (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) के प्रश्नपत्र लीक होने की घटना को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कहा कि इतने समय बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है जबकि छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है.
कुलपति पर 5.34 करोड़ के अवैध भुगतान का आरोप: पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बसंत कुमार सिद्धू ने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने लखनऊ की एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को 5.34 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया, वह भी फाइनेंस कमेटी और राजभवन की अनुमति के बिना.
नहीं रुका तो आंदोलन तेज होगा: छात्र संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. विश्वविद्यालय की मनमानी और तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
"बिहार सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद SC, ST और महिला अभ्यर्थियों से स्नातकोत्तर तक फीस ली जा रही है. 11 दिसंबर 2020 को पटना उच्च न्यायालय ने भी इसके खिलाफ आदेश दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन आदेश की अनदेखी कर रहा है." - महिपाल ओझा, जिलाध्यक्ष, AISF
रेगुलर कोर्स को सेल्फ फाइनेंस मोड में चलाने का आरोप: छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय से जुड़े कई कॉलेजों में रेगुलर डिग्री कोर्स को अवैध रूप से सेल्फ फाइनेंस मोड में चलाया जा रहा है. इन कोर्सों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तक का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है.
कन्या उत्थान योजना से वंचित छात्राएं: छात्र संगठनों का कहना है कि छात्राओं को सरकार की 'कन्या उत्थान योजना' का लाभ भी नहीं मिल रहा है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि छात्राओं को योजनाओं का पूर्ण लाभ दिया जाए और सभी सेल्फ फाइनेंस कोर्स को रेगुलराइज किया जाए.
पारदर्शी विश्वविद्यालय की मांग: छात्र संगठनों ने कहा कि उनका यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय को पारदर्शी, जवाबदेह और छात्रों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.
