ETV Bharat / state

'जर्सी गाय' टिप्पणी पर गरमाई बिहार की राजनीति, तेज प्रताप ने राजबल्लभ पर बोला हमला

राजबल्लभ यादव की तेजस्वी यादव की पत्नी पर विवादित टिप्पणी से बिहार की राजनीति गरमा गई है. तेज प्रताप ने उन्हें अपराधी प्रवृत्ति का बताया.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read

मुजफ्फरपुर: राजद से निष्कासित पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है. राजबल्लभ ने तेजस्वी यादव की पत्नी को 'जर्सी गाय' कहकर न सिर्फ व्यक्तिगत हमला किया, बल्कि एक महिला के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई. इस बयान को लेकर राजद नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे महिलाओं का अपमान बताया है.

राजबल्लभ यादव का आपत्तिजनक टिप्पणी: इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई और राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने सख्त प्रतिक्रिया दी. रविवार को मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे तेज प्रताप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजबल्लभ यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि "राजबल्लभ यादव अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उनका नैतिक और राजनीतिक पतन निश्चित है."

तेज प्रताप यादव (तेज प्रताप यादव)

"इस तरह की भाषा और सोच महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और समाज ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा. राजबल्लभ की टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत, बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान है. ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि राजनीति में शालीनता बनी रहे."-तेज प्रताप यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री

मंदिर पहुंचे, लेकिन नहीं हो सके दर्शन: तेज प्रताप यादव रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद उन्होंने बाबा गरीबनाथ धाम में पूजा-अर्चना की इच्छा जताई. हालांकि, चंद्रग्रहण के चलते मंदिर में सूतक काल लागू था, जिससे मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे. इस कारण तेज प्रताप को बाबा के दर्शन नहीं हो सके. उन्होंने इस पर अफसोस जताते हुए कहा कि वह अगली बार जरूर बाबा के दर्शन करेंगे.

विपक्ष भी हमलावर: राजबल्लभ यादव की टिप्पणी को लेकर राजद खेमे में आक्रोश है, वहीं विपक्ष भी इस बयान को लेकर राजनीति में बढ़ते स्तरहीन संवाद पर सवाल उठा रहा है. राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे तेजस्वी यादव के परिवार के सम्मान पर हमला बताया है.

कौन हैं राजबल्लभ यादव? राजबल्लभ यादव, बिहार के नवादा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं और पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्य रह चुके हैं. वे 2016 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल गए थे. इसी कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. हालांकि, हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है.

पीएम मोदी के मंच पर नजर आए थे: हाल में वह गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नवादा की विधायक विभा देवी के साथ मंच पर नजर आए थे, जिससे उनके भाजपा या एनडीए से नजदीकी के कयास भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं की है.

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

राजबल्लभ यादव का आपत्तिजनक टिप्पणीBIHAR NEWSMUZAFFARPURRAJBALLABH YADAVTEJ PRATAP YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.