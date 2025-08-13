ETV Bharat / state

तीन बच्चों के बाप ने नाबालिग से की दरिंदगी, पीड़िता के भतीजे के सामने की शर्मनाक हरकत - MUZAFFARPUR MOLESTATION

मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी शादीशुदा है और तीन बच्चों का बाप है-

Etv Bharat
नाबालिग से दरिंदगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2025 at 11:30 PM IST

2 Min Read

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दरिंदगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई. आरोपी शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता है.

जलावन लाने निकली थी पीड़िता : सोमवार दोपहर नाबालिग अपने परिवार के साथ जलावन लाने पावर हाउस के पास गई थी. तभी घने जंगल के पास पहले से मौजूद आरोपी ने मौका पाकर उसका मुंह दबाया और झाड़ियों में खींच ले गया.

गवाह बना पीड़िता का भतीजा : दुष्कर्म की घटना को पीड़िता के भतीजे ने अपनी आंखों से देखा जब आरोपी पीड़िता को अपनी गोद में जबरदस्ती उठआकर ले जा रहा था. बच्चे ने भागकर परिजनों को इसकी जानकारी दी. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे तो नाबालिग बदहाल हालत में मिली.

तुरंत हरकत में आई पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी कर आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के समय आरोपी नशे में था.

परिजनों का दर्दनाक बयान : पीड़िता के परिजनों ने बताया कि घर लौटी महिला को बच्चे ने पूरी घटना बताई. जब वे मौके पर पहुंचे तो नाबालिग अर्धनग्न अवस्था में थी और आरोपी वहां से भाग चुका था.

कराया गया मेडिकल : थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

''अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे न्यायिक हिरासत में ले जाया जा रहा है. पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है. कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया. आगे की कार्रवाई उसी आधार पर की जाएगी.''- रानी कुमारी, दारोगा, कटरा थाना

ये भी पढ़ें-

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दरिंदगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई. आरोपी शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता है.

जलावन लाने निकली थी पीड़िता : सोमवार दोपहर नाबालिग अपने परिवार के साथ जलावन लाने पावर हाउस के पास गई थी. तभी घने जंगल के पास पहले से मौजूद आरोपी ने मौका पाकर उसका मुंह दबाया और झाड़ियों में खींच ले गया.

गवाह बना पीड़िता का भतीजा : दुष्कर्म की घटना को पीड़िता के भतीजे ने अपनी आंखों से देखा जब आरोपी पीड़िता को अपनी गोद में जबरदस्ती उठआकर ले जा रहा था. बच्चे ने भागकर परिजनों को इसकी जानकारी दी. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे तो नाबालिग बदहाल हालत में मिली.

तुरंत हरकत में आई पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी कर आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के समय आरोपी नशे में था.

परिजनों का दर्दनाक बयान : पीड़िता के परिजनों ने बताया कि घर लौटी महिला को बच्चे ने पूरी घटना बताई. जब वे मौके पर पहुंचे तो नाबालिग अर्धनग्न अवस्था में थी और आरोपी वहां से भाग चुका था.

कराया गया मेडिकल : थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

''अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे न्यायिक हिरासत में ले जाया जा रहा है. पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है. कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया. आगे की कार्रवाई उसी आधार पर की जाएगी.''- रानी कुमारी, दारोगा, कटरा थाना

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

KATRA MINOR ASSAULT CASEMUZAFFARPUR NEWSBIHAR NEWSमुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्मMUZAFFARPUR MOLESTATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

20 साल.. 2025 पर नजर, नीतीश कुमार ने सेट कर दिया जीत का फॉर्मूला

अनंत सिंह के टिकट पर JDU में टकराव, क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? खास वजह से फंस गया है पेंच

भारत में आवारा कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी, किस राज्य में कितनी संख्या है, जानें

क्या है 'ऑपरेशन फाल्कन'? असम CM के पोस्ट के बाद इस पर हो रही चर्चा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.