मुजफ्फरपुर में औद्योगिक विकास तेज, बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने 27 नए परियोजनाओं को दी मंजूरी
बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने बैठक में मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन यूनिट और दामोदरपुर में मिनरल वाटर उत्पादन परियोजना को हरी झंडी दी-
Published : September 17, 2025 at 11:02 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में जिले के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जिले में औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी.
मोतीपुर और दामोदरपुर में नई यूनिट्स को मंजूरी : बैठक में मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन निर्माण इकाई और दामोदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में मिनरल वाटर व बोतलबंद पानी उत्पादन यूनिट को हरी झंडी दी गई है. नमकीन निर्माण परियोजना में लगभग 16 करोड़ रुपये का निवेश होगा जबकि मिनरल वाटर यूनिट पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
27 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन : बियाडा के अनुसार इस साल नौ महीनों के भीतर जिले में 27 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है. इनमें सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बिस्किट, आटा, मैदा, सूजी और नमकीन निर्माण इकाइयां शामिल हैं. इसके अलावा बैंडिंग वायर, सर्जिकल टेप, गत्ते के डिब्बे, एनिमल फीड और घरेलू उत्पादों से जुड़ी यूनिट्स को भी मंजूरी दी गई है.
"बैठक में मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन निर्माण इकाई और दामोदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में मिनरल वाटर एवं बोतलबंद पानी उत्पादन यूनिट को हरी झंडी दी गई"- BIADA
गारमेंट और कृषि उपकरण निर्माण को बढ़ावा : पहले से चल रही रेडीमेड वस्त्र निर्माण इकाइयों के साथ अब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के परिधानों के लिए अलग-अलग गारमेंट यूनिट्स स्थापित होंगी. कृषि उपकरण निर्माण के क्षेत्र में भी नई सौगात मिली है. कल्टीवेटर और थ्रेशर बनाने वाली इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है.
खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू उत्पादों पर जोर : मखाना प्रोसेसिंग यूनिट, पोल्ट्री फीड प्लांट, फ्रोजन फूड्स और सब्जियों की प्रसंस्करण इकाइयों को भूमि आवंटन सूची में शामिल किया गया है. साथ ही उबला चावल (बॉयल्ड राइस) और टिशू पेपर निर्माण इकाइयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है.
निवेशकों का बढ़ा भरोसा : बियाडा के उपमहाप्रबंधक नीरज मिश्रा ने कहा कि लगातार नए निवेशक आ रहे हैं और जिले की औद्योगिक तस्वीर बदल रही है. नई औद्योगिक इकाइयों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय किसानों व श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा. प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठकों में निवेशकों के प्रस्तावों की गहन जांच के बाद ही स्वीकृति दी जाती है, जिससे औद्योगिक माहौल और मजबूत हो रहा है.
