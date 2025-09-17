ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में औद्योगिक विकास तेज, बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने 27 नए परियोजनाओं को दी मंजूरी

मुजफ्फरपुर में औद्योगिक विकास तेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 17, 2025 at 11:02 PM IST 3 Min Read