दुर्गा पूजा के दौरान बिहार में बड़ा हादसा, दीया से बैंक अधिकारी के घर लगी भयानक आग, 5 झुलसे

मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के दीपक से बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी के घर भयंकर आग लग गई, बैंक अधिकारी सहित पांच लोग झुलसे.

मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
Published : September 26, 2025 at 12:32 PM IST

मुजफ्फरपुर: शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर इलाके में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. पूजा के दीपक से घर में आग लग गई. आग की चपेट में आने से बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर सन्नी कुमार गुप्ता (40), उनकी पत्नी डोली कुमारी (37), दोनों बच्चियां जुगनू कुमारी (3) और मान्या कुमारी (7) सहित पिता गणेश प्रसाद (60) बुरी तरह झुलस गए.

दीपक से घर में लगी भयंकर आग: सभी को गंभीर हालत में एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है. नवरात्र पूजा के बाद परिवार के लोगों ने मुख्य द्वार पर दीपक रखा था. देर रात दीपक से पास में रखा सोफा जल उठा और आग ने धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया.

परिजन का बयान: वहीं, घायल डोली की बहन ने कहा कि घर में आग कैसे लगी, इसकी पूरी जानकारी परिवार को नहीं मिल पाई है. लेकिन अस्पताल में सही व्यवस्था नहीं होने के कारण परिजन उन्हें पटना पीएमसीएच ले जा रहे हैं.

"सभी जख्मी एक ही परिवार के हैं. स्थिति बहुत गंभीर है. आग लगने से परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है. जेवर,कागजात, पूरा घर खाक हो गया है."-घायल डोली की बहन

पांच लोग बुरी तरह से झुलसे: कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में धुआं भर गया. उस समय परिवार के सभी सदस्य सेकेंड फ्लोर पर सो रहे थे. वे आग की लपटों में फंस गए और बचाओ-बचाओ की आवाज लगाने लगे. शोर सुनकर पास में ड्यूटी कर रहे एक निजी गार्ड ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

दुर्गा पूजा के दौरान बड़ा हादसा (ETV Bharat)

अस्पताल में परिजनों का हंगामा: मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला. इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. इधर, घायलों को जब एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया तो परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. सूचना पर अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार शाह मौके पर पहुंचे और इमरजेंसी से डॉक्टर को बुलाकर इलाज शुरू कराया.

बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर के घर लगी आग (ETV Bharat)

"मरीजों को रात तीन से चार बजे के बीच भर्ती किया गया था. तत्काल इलाज उपलब्ध कराया गया है. हालांकि नर्सिंग स्टाफ की अनुपस्थिति की शिकायत पर संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा."- डॉ. सतीश कुमार सिंह, उपाधीक्षक, एसकेएमसीएच

MUZAFFARPUR FIRE

