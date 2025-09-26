ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा के दौरान बिहार में बड़ा हादसा, दीया से बैंक अधिकारी के घर लगी भयानक आग, 5 झुलसे

मुजफ्फरपुर: शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर इलाके में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. पूजा के दीपक से घर में आग लग गई. आग की चपेट में आने से बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर सन्नी कुमार गुप्ता (40), उनकी पत्नी डोली कुमारी (37), दोनों बच्चियां जुगनू कुमारी (3) और मान्या कुमारी (7) सहित पिता गणेश प्रसाद (60) बुरी तरह झुलस गए.

दीपक से घर में लगी भयंकर आग: सभी को गंभीर हालत में एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है. नवरात्र पूजा के बाद परिवार के लोगों ने मुख्य द्वार पर दीपक रखा था. देर रात दीपक से पास में रखा सोफा जल उठा और आग ने धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया.

परिजन का बयान: वहीं, घायल डोली की बहन ने कहा कि घर में आग कैसे लगी, इसकी पूरी जानकारी परिवार को नहीं मिल पाई है. लेकिन अस्पताल में सही व्यवस्था नहीं होने के कारण परिजन उन्हें पटना पीएमसीएच ले जा रहे हैं.

"सभी जख्मी एक ही परिवार के हैं. स्थिति बहुत गंभीर है. आग लगने से परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है. जेवर,कागजात, पूरा घर खाक हो गया है."-घायल डोली की बहन

पांच लोग बुरी तरह से झुलसे: कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में धुआं भर गया. उस समय परिवार के सभी सदस्य सेकेंड फ्लोर पर सो रहे थे. वे आग की लपटों में फंस गए और बचाओ-बचाओ की आवाज लगाने लगे. शोर सुनकर पास में ड्यूटी कर रहे एक निजी गार्ड ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.