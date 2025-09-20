ETV Bharat / state

बिहार के इस जिले में कांग्रेस कार्यालय की होगी नीलामी, नगर निगम का नोटिस

बिहार में नगर निगम ने कांग्रेस भवन नीलाम करने का नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर चुनावी साल में सियासत भी गरम है.

कांग्रेस भवन होगा नीलाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2025 at 6:18 PM IST

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस भवन की चल-अचल संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस जारी किया है. निगम के मुताबिक कांग्रेस भवन पर कुल 7 लाख 42 हजार 573 रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है.

बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि : नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि 30 सितंबर तक बकाया राशि जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी. अन्यथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के तहत संपत्ति की कुर्की, बिक्री और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

होल्डिंग टैक्स बकाया होने पर कार्रवाई (ETV Bharat)

कांग्रेस भवन से जुड़े दो होल्डिंग मामले : नगर निगम द्वारा जारी विवरण के अनुसार कांग्रेस भवन से जुड़े दो अलग-अलग होल्डिंग दर्ज हैं. पहला—होल्डिंग संख्या 282/180, जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 1 लाख 91 हजार 763 रुपये बकाया हैं. चालू वित्तीय वर्ष का 71 हजार 911 रुपये जोड़कर कुल 4 लाख 12 हजार 394 रुपये की मांग भेजी गई है.

दूसरा होल्डिंग और कुल बकाया : दूसरा—होल्डिंग संख्या 272/179, मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर दर्ज है, जिसमें 1 लाख 73 हजार 404 रुपये का बकाया और चालू वर्ष के 56 हजार 147 रुपये जोड़कर कुल 3 लाख 30 हजार 179 रुपये का डिमांड पत्र जारी किया गया है. दोनों को जोड़कर कुल बकाया 7 लाख 42 हजार 573 रुपये निकलता है.

जिले का कांग्रेस भवन होने जा रहा नीलाम (ETV Bharat)

ब्याज, जुर्माना और कार्रवाई की चेतावनी : नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि ''राशि की अदायगी में चूक होने पर ब्याज और जुर्माना भी लगाया जाएगा. यहां तक कि बॉडी वारंट तक निर्गत किया जा सकता है.''

कांग्रेस अध्यक्ष की सफाई : जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने सफाई देते हुए कहा कि ''टैक्स भुगतान के लिए पहले ही डिमांड ड्राफ्ट बन चुका है. पार्टी कार्यों की व्यस्तता के कारण राशि समय पर जमा नहीं हो सकी. एक-दो दिनों में निगम में टैक्स की राशि जमा कर दी जाएगी.''

चुनावी वर्ष में विरोधियों पर आरोप : जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने आरोप लगाया कि ''चुनावी वर्ष होने और कांग्रेस का जनाधार बढ़ने से घबराकर विरोधियों द्वारा यह मुद्दा उछाला जा रहा है. जब वे पहली बार जिला अध्यक्ष बने थे, उस समय भी लाखों रुपये का टैक्स बकाया था, जिसे उन्होंने जमा कराया था. अब जुर्माना सहित पूरा बकाया नगर निगम में अदा किया जा रहा है.''

