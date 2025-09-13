ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर क्रिएटिव आइडिया देने में बना देश का नंबर वन जिला, जानिए बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ की रैंकिंग

मुजफ्फरपुर के बच्चे देशभर के बच्चों में क्रिएटिव आइडिया देने में सबसे आगे हैं. वहीं टॉप टेन में वैशाली भी शामिल है. पढ़ें

Inspire Award
मुजफ्फरपुर के बच्चों ने किया कमाल (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025

मुजफ्फरपुर: बिहार ने एक बार फिर नवाचार और रचनात्मक सोच के क्षेत्र में देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की ताजा जारी हुई राष्ट्रीय रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है.

क्रिएटिव आइडिया देने में मुजफ्फरपुर अव्वल: यहां से सबसे अधिक 7403 विद्यार्थियों ने अपने इनोवेशन आइडिया भेजकर इतिहास रच दिया है.यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय है. रैंकिंग में मुजफ्फरपुर ने देश के बड़े शहरों और शिक्षा केंद्रों को पीछे छोड़ दिया है.

क्रिएटिव आइडिया देने में मुजफ्फरपुर अव्वल (ETV Bharat)

TOP 10 में किनको मिली जगह: बेंगलुरु अर्बन (7306 आइडिया) दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कर्नाटक का बागलकोट (6826 आइडिया) तीसरे स्थान पर है. इसके अलावा राजस्थान का जयपुर (6311), उत्तर प्रदेश का लखनऊ (6182) और बिहार का वैशाली (5805 आइडिया) छठे स्थान पर रहा. हरदोई (5544 आवेदन) सातवें, इलाहाबाद (5507 आवेदन) आठवें, प्रतापगढ़ (5380 आवेदन) नौवें और उन्नाव (5051) दसवें स्थान पर रहा.

DEO ने जतायी खुशी: इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कुमार अरविंद सिन्हा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा यह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है. हमारे विद्यार्थी देशभर में नवाचार के मामले में पहले स्थान पर आए हैं. इंस्पायर अवार्ड योजना बच्चों को अपने रचनात्मक और मौलिक विचारों को सामने लाने का मंच देती है.

"हमारे शिक्षकों और स्कूलों की सक्रिय भागीदारी से ही यह संभव हो पाया है. हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में और भी ज्यादा बच्चे इस योजना में भाग लें और राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें."- कुमार अरविंद सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी

7403 आइडिया आए सामने: डीईओ ने बताया कि जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों के लगभग 7403 बच्चों ने इसमें भाग लिया. बच्चों ने बढ़-चढ़कर अपने विचार प्रस्तुत किए. कई बच्चों ने अपने आइडिया से यह साबित किया कि उनमें अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं. उनकी सोच और प्रदर्शन तारीफ के काबिल है.

'सभी बच्चों को बधाई': डीईओ ने सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई. यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे जिले और राज्य की उपलब्धि है.

Inspire Award
DEO ने जतायी खुशी (ETV Bharat)

क्या है इंस्पायर अवार्ड? : भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इस योजना (इंस्पायर अवार्ड) का मुख्य मकसद बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है. योजना के तहत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं.

10 हजार की आर्थिक सहायता: चयनित छात्रों को अपने विचार को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. बाद में उनके मॉडल की जिला स्तर पर प्रदर्शनी होती है. यहां से चयनित नवाचारों को राज्य स्तर की प्रदर्शनी में भेजा जाता है.

राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनी: अंततः राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी (NLEPC) में पूरे देश से चुने गए मॉडल प्रदर्शित होते हैं. इनमें से शीर्ष 60 आइडिया राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किए जाते हैं और बच्चों को स्वयं राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान प्रदान करते हैं.

Inspire Award
क्रिएटिव आइडिया देने में मुजफ्फरपुर अव्वल (ETV Bharat)

कैसे होती है भागीदारी?: योजना में कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं. छात्र किसी भी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी मान्यता प्राप्त स्कूल से होना चाहिए. बच्चे अपने दिमाग में आया कोई नया, रचनात्मक और मौलिक विचार (Innovation Idea) लिखते हैं.

यह विचार नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण अनुकूलता पर आधारित होना चाहिए. उदाहरण: सस्ती सिंचाई तकनीक, दिव्यांगों के लिए उपकरण, ऊर्जा बचाने वाला समाधान, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मॉडल इत्यादि. प्रत्येक स्कूल अधिकतम 5 छात्रों के आइडिया नामांकित कर सकता है.

शिक्षक/हेडमास्टर छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल (E-MIAS Portal) के माध्यम से पंजीकृत कराते हैं. इस बार जिन बच्चों ने अपने आइडिया भेजे हैं, उनमें पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, दिव्यांगों के लिए उपयोगी उपकरण, जल संरक्षण, ग्रामीण जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर नए मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं.

छठे स्थान पर वैशाली: विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों की यह सोच भविष्य में बड़े बदलाव का कारण बनेगी. यही वजह है कि मुजफ्फरपुर को पूरे देश में नवाचार का केंद्र माना जा रहा है. रैंकिंग में केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं, बल्कि वैशाली जिला भी शामिल हुआ है. वैशाली ने 5805 आइडिया भेजकर छठा स्थान हासिल किया है. यह बिहार की डबल कामयाबी है, जिससे यह साफ होता है कि राज्य के बच्चों में रचनात्मकता और इनोवेशन की ललक तेजी से बढ़ रही है.

