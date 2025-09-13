ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर क्रिएटिव आइडिया देने में बना देश का नंबर वन जिला, जानिए बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ की रैंकिंग

September 13, 2025

मुजफ्फरपुर: बिहार ने एक बार फिर नवाचार और रचनात्मक सोच के क्षेत्र में देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की ताजा जारी हुई राष्ट्रीय रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है. क्रिएटिव आइडिया देने में मुजफ्फरपुर अव्वल: यहां से सबसे अधिक 7403 विद्यार्थियों ने अपने इनोवेशन आइडिया भेजकर इतिहास रच दिया है.यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय है. रैंकिंग में मुजफ्फरपुर ने देश के बड़े शहरों और शिक्षा केंद्रों को पीछे छोड़ दिया है. क्रिएटिव आइडिया देने में मुजफ्फरपुर अव्वल (ETV Bharat) TOP 10 में किनको मिली जगह: बेंगलुरु अर्बन (7306 आइडिया) दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कर्नाटक का बागलकोट (6826 आइडिया) तीसरे स्थान पर है. इसके अलावा राजस्थान का जयपुर (6311), उत्तर प्रदेश का लखनऊ (6182) और बिहार का वैशाली (5805 आइडिया) छठे स्थान पर रहा. हरदोई (5544 आवेदन) सातवें, इलाहाबाद (5507 आवेदन) आठवें, प्रतापगढ़ (5380 आवेदन) नौवें और उन्नाव (5051) दसवें स्थान पर रहा. DEO ने जतायी खुशी: इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कुमार अरविंद सिन्हा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा यह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है. हमारे विद्यार्थी देशभर में नवाचार के मामले में पहले स्थान पर आए हैं. इंस्पायर अवार्ड योजना बच्चों को अपने रचनात्मक और मौलिक विचारों को सामने लाने का मंच देती है. "हमारे शिक्षकों और स्कूलों की सक्रिय भागीदारी से ही यह संभव हो पाया है. हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में और भी ज्यादा बच्चे इस योजना में भाग लें और राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें."- कुमार अरविंद सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी 7403 आइडिया आए सामने: डीईओ ने बताया कि जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों के लगभग 7403 बच्चों ने इसमें भाग लिया. बच्चों ने बढ़-चढ़कर अपने विचार प्रस्तुत किए. कई बच्चों ने अपने आइडिया से यह साबित किया कि उनमें अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं. उनकी सोच और प्रदर्शन तारीफ के काबिल है. 'सभी बच्चों को बधाई': डीईओ ने सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई. यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे जिले और राज्य की उपलब्धि है.