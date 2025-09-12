ETV Bharat / state

'बंद कमरे में थी महिला की लाश..खिड़की तोड़कर निकाला शव' पुलिस बोली-'पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलेगा सच'

मुजफ्फरपुर में महिला का बंद कमरे में मिला शव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 12, 2025 at 4:06 PM IST 2 Min Read