'बंद कमरे में थी महिला की लाश..खिड़की तोड़कर निकाला शव' पुलिस बोली-'पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलेगा सच'
मुजफ्फरपुर में बैंक अधिकारी की पत्नी पूजा कुमारी का शव मिला. परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस पोस्टमार्टम और जांच कर रही है.
Published : September 12, 2025 at 4:06 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर स्थित एक फ्लैट में सरकारी बैंक अधिकारी की पत्नी का शव अंदर से बंद कमरे में लटका हुआ पाया गया. मृतका की पहचान पूजा कुमारी (30 वर्ष) पत्नी रवि सावर्ण के रूप में हुई है.
दरवाजा भीतर से था बंद : पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस ने पीछे की खिड़की तोड़ी और शव को बाहर निकाला. आनन-फानन में पूजा को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
शादी के बाद से प्रताड़ना का आरोप : मृतका के पिता प्रकाश कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. वर्ष 2016 में पूजा की शादी बैंक मैनेजर रवि सावर्ण से हुई थी.
'हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश' : परिजनों का कहना है कि पूजा की हत्या की गई है और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है. पिता ने बताया कि बेटी के चेहरे और शरीर पर चोट और जख्म के कई निशान साफ दिखाई दे रहे थे.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा सच : काजी मोहम्मदपुर थाना के एएसआई मोहम्मद शाहिद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शव फंदे से लटका मिला और दरवाजा भीतर से बंद था. खिड़की तोड़कर शव निकाला गया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई : एएसआई ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान और आवेदन के आधार पर जांच में जुटी है.
''शुरुआती जांच में शव फंदे से लटका पाया गया. दरवाजा भीतर से बंद था. कमरे के अंदर सिर्फ शव लटका हुआ था जिसको निकालने के लिए खिड़की तोड़नी पड़ी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की असली पुष्टि होगी.''- मो. शाहिद, ASI, काजी मोहम्मद थाना
