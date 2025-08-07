मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में एटीएम लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर बदमाशों गैस कटर से एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपये लेकर फरार हो गए. मामला तुर्की थाना क्षेत्र का है जहां हुई इस दुस्साहसिक घटना ने मार्च महीने में हुई एक अन्य एटीएम लूट की याद ताजा कर दी है.

गैस कटर से काटा एटीएम : घटना बुधवार देर रात की है. कुढ़नी ब्लॉक गेट के सामने स्थित इंडियन वन बैंक के एटीएम को, बदमाश गैस कटर से काटकर उठा ले गए. गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने एटीएम बूथ को क्षतिग्रस्त देखा, तो इसकी सूचना पुलिस को दी.

2.3 लाख की चोरी : मौके पर पहुंची तुर्की थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर के अनुसार, लुटेरे काले रंग की स्कॉर्पियो से आए थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एटीएम से करीब 2.3 लाख रुपये की चोरी हुई है.

ATM काटकर ले गए चोर (ETV Bharat)

''बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो से आए थे और गैस कटर जैसे उपकरण से एटीएम काटकर ले गए. एटीएम में कितनी नकदी थी, इसका पता लगाया जा रहा है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके.''- राजेश सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी

मार्च के बाद अगस्त में एटीएम कटवा गैंग सक्रिय : पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके. बता दें कि मार्च में भी सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित आरके टावर में IDBI बैंक के एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया था. उस वक्त भी गैस कटर से कैश बॉक्स काटने की कोशिश में एटीएम में आग लग गई थी और लाखों रुपये जलकर राख हो गए थे.

पुलिस को बाहरी गिरोह पर शक : जांच में पुलिस को शक है कि यह वारदात किसी बाहरी राज्य से आए पेशेवर गिरोह ने अंजाम दिया है. सूत्रों के मुताबिक, यह गिरोह स्कॉर्पियो को कंटेनर में छिपाकर शहर में प्रवेश करता है और रात के अंधेरे में लूट की वारदात को अंजाम देता है.

गैस कटर से काटा एटीएम मशीन (ETV Bharat)

पुलिस को मिले सुराग : पुलिस को गिरोह की लोकेशन और मूवमेंट को लेकर कुछ सुराग मिले हैं. गोपलगंज में भी इसी तरह की घटना हुई थी. इन सभी मामलों को जोड़कर पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं. जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.

