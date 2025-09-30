ETV Bharat / state

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी दो युवक गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर ले गए थे दिल्ली

मुजफ्फरनगर : मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत पुलिस ने फुगाना थाना क्षेत्र की किशोरी (17) के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. एफआईआर के अनुसार एक आरोपी समीर किशोरी को नौकरी का झांसा देकर मुजफ्फरनगर से दिल्ली ले गया था. आरोपी ने रास्ते में किशोरी से जबरन दुष्कर्म किया और छोड़ कर चला गया. इसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया.

पुलिस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराई थी कि नौकरी का झांसा देकर समीर (बागपत निवासी) किशोरी को मुजफ्फरनगर से दिल्ली ले गया था. रास्ते में उसने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. दिल्ली पहुंचने पर समीर ने किशोरी को ट्रेन से उतार दिया. इसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर आलोक (दिल्ली निवासी) ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट की गई. जिसकी वजह से उसे कुछ चोटें भी आईं.

एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत इस मामले की जांच एसएचओ रीता सिंह के नेतृत्व में कराई गई थी. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पता लगाया गया. इसके बाद दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस विभाग की ओर से फुगाना थाने की महिला टीम को सराहना मिली है. आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.