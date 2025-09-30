ETV Bharat / state

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी दो युवक गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर ले गए थे दिल्ली

मुजफ्फरनगर फुगाना थाना क्षेत्र की किशोरी को समीर नामक युवक 22 सितंबर को बहला-फुसलाकर गाजियाबाद ले गया था.

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर : मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत पुलिस ने फुगाना थाना क्षेत्र की किशोरी (17) के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. एफआईआर के अनुसार एक आरोपी समीर किशोरी को नौकरी का झांसा देकर मुजफ्फरनगर से दिल्ली ले गया था. आरोपी ने रास्ते में किशोरी से जबरन दुष्कर्म किया और छोड़ कर चला गया. इसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया.

पुलिस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराई थी कि नौकरी का झांसा देकर समीर (बागपत निवासी) किशोरी को मुजफ्फरनगर से दिल्ली ले गया था. रास्ते में उसने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. दिल्ली पहुंचने पर समीर ने किशोरी को ट्रेन से उतार दिया. इसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर आलोक (दिल्ली निवासी) ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट की गई. जिसकी वजह से उसे कुछ चोटें भी आईं.

एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत इस मामले की जांच एसएचओ रीता सिंह के नेतृत्व में कराई गई थी. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पता लगाया गया. इसके बाद दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस विभाग की ओर से फुगाना थाने की महिला टीम को सराहना मिली है. आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPE CASE IN MUZAFFARNAGARRAPE OF MINORRAPE CASE IN UPRAPE ACCUSED ARRESTEDRAPE IN MUZAFFARNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.