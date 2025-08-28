ETV Bharat / state

धर्म परिवर्तन के लिए जबरन कराया ग्रामीण का खतना; एक करोड़ रुपये के अलावा कार और ट्रैक्टर भी हड़पे - MUZAFFARNAGAR RELIGION CONVERSION

मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाके की घटना, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार.

पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read

मुजफ्फरनगर : ग्रामीण का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ग्रामीण का खतना भी कराया गया था. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया. उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है.आरोपियों के पास से एक कार, एक ट्रैक्टर और खतना में इस्तेमाल उस्तरा भी बरामद किया गया है.

शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 अगस्त को शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि गांव के ही कुछ लोग पिछले तीन साल से उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करते चले आ रहे हैं. जबरन खतना कराकर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया. आरोपियों ने धोखाधड़ी से उसकी संपत्ति भी हड़प ली.

व्यक्ति का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी कार और ट्रैक्टर भी हड़प लिया. 100 गज की 50 लाख रुपये की जमीन भी आरोपियों ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली. इसके अलावा 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन बेचकर उसकी भी रकम आरोपियों ने अपने पास रख ली. शिकायत के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल और क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की.

28 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज शहनवाज और नाई मुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है. उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है.

यह भी पढ़ें : बरेली के मदरसे में पकड़ा गया धर्मांतरण गैंग; 4 आरोपी गिरफ्तार, किताबें और सीडी बरामद, टीचर का करा रहे थे धर्म परिवर्तन

मुजफ्फरनगर : ग्रामीण का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ग्रामीण का खतना भी कराया गया था. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया. उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है.आरोपियों के पास से एक कार, एक ट्रैक्टर और खतना में इस्तेमाल उस्तरा भी बरामद किया गया है.

शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 अगस्त को शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि गांव के ही कुछ लोग पिछले तीन साल से उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करते चले आ रहे हैं. जबरन खतना कराकर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया. आरोपियों ने धोखाधड़ी से उसकी संपत्ति भी हड़प ली.

व्यक्ति का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी कार और ट्रैक्टर भी हड़प लिया. 100 गज की 50 लाख रुपये की जमीन भी आरोपियों ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली. इसके अलावा 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन बेचकर उसकी भी रकम आरोपियों ने अपने पास रख ली. शिकायत के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल और क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की.

28 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज शहनवाज और नाई मुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है. उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है.

यह भी पढ़ें : बरेली के मदरसे में पकड़ा गया धर्मांतरण गैंग; 4 आरोपी गिरफ्तार, किताबें और सीडी बरामद, टीचर का करा रहे थे धर्म परिवर्तन

For All Latest Updates

TAGGED:

CIRCUMCISION RELIGION CONVERSIONHINDU CONVERSION MUSLIMCONVERSION LAND MONEY TAKEN AWAYमुजफ्फरनगर खतना धर्म परिवर्तन एक्शनMUZAFFARNAGAR RELIGION CONVERSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.