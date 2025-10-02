ETV Bharat / state

रामपुर तिराहा गोलीकांड, सीएम धामी ने शहीदों को किया याद, एक क्लिक में जानिये क्या कहा

सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के स्वप्न को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है.

RAMPUR TIRAHA KAND
रामपुर तिराहा गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने किया याद (फोटो सोर्स @ukcmo)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 1:35 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 1:40 PM IST

देहरादून: आज रामपुर तिराहा कांड की 31वीं बरसी है. इस मौके पर सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रामपुर तिराहा शहीद स्थल पहुंचे. इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन किया. साथ ही सीएम धामी ने तत्कालीन समाजवादी सरकार पर भी निशाना साधा है.

सबसे पहले सीएम धामी ने रामपुर तिराहा गोलीकांड की बरसी पर वीर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया. सीएम धामी ने कहा 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास का सबसे क्रूर व जख्म देने वाले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा.

सीएम धामी ने कहा आज भी रामपुर तिराहे गोलीकांड की बर्बरतापूर्ण व महिलाओं की अस्मिता पर किए गए मानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखण्डवासी की आत्मा व्यथित हो उठती है. उत्तराखण्ड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किया, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी हरे हैं.

सीएम धामी ने कहा यह गोलीकांड तत्कालीन समाजवादी सरकार की दमनकारी नीति का प्रमाण है, जिन्होंने महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया और शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया. उत्तराखण्ड राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतिफल है.

सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के स्वप्न को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर राज्य के समग्र विकास की दिशा में कार्य कर रही है. पृथक उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में हमारी मातृशक्ति की विशेष भूमिका रही। राज्य के विकास में भी महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है, इसी दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया.

सीएम धामी ने कहा सरकारी नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है. हमने शहीद आंदोलनकारी परिवारों के लिए ₹3000 मासिक पेंशन भी शुरू की है. घायल व जेल में रहे आंदोलनकारियों के लिए ₹6000 व सक्रिय आंदोलनकारियों के लिए ₹4500 मासिक पेंशन दी जा रही है.

शहीद राज्य आंदोलनकारियों के स्वप्न के अनुरूप हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल रहे हैं. इस दौरान सीएम धामी ने शहीद स्मारक के लिए अपनी भूमि दान करने वाले स्व. महावीर शर्मा जी के योगदान को चिरस्थाई बनाने के लिए आज उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया.

Last Updated : October 2, 2025 at 1:40 PM IST

