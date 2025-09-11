ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में SDM जयेंद्र सिंह सस्पेंड; 3 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप, हजारों बीघा सरकारी जमीन भू-माफिया को ट्रांसफर की

सरकारी जमीन भू-माफिया के नाम पर ट्रांसफर करने के आरोप में डीएम की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने एसडीएम जयेंद्र सिंह को सस्पेंड किया.

Photo Credit: ETV Bharat
एसडीएम जयेंद्र सिंह निलंबित (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 10:55 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 11:09 PM IST

मुजफ्फरनगर: जानसठ तहसील के एसडीएम जयेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया. आरोप है कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर 750 बीघा सरकारी और सोसायटी की जमीन भूमाफिया के नाम दर्ज कर दी थी.

यह था जमीन का मामला: यह विवाद गांव इसहाकवाला की जमीन से जुड़ा है. 1962 में बनी डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी के नाम पर करीब 743 हेक्टेयर (900 बीघा) जमीन दर्ज है. लंबे समय से सोसायटी के सदस्य गुलशन और हरबंस के वारिसों के बीच विवाद चल रहा था.

जमीन भूमाफिया के नाम दर्ज करने का आरोप: 2018 में तहसील प्रशासन ने हाई कोर्ट को बताया था कि हरबंस का इस जमीन पर कोई हक नहीं है.बड़ा आरोप 3 करोड़ रुपये रिश्वत और तीन करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर 750 बीघा सरकारी और सोसायटी की जमीन भूमाफिया के नाम दर्ज कर दी थी. ट्रांसफर के लिए 19 जुलाई 2025 को एसडीएम जयेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर दिए.

अमृतपाल के नाम दर्ज की गयी जमीन: सोसायटी की 600 बीघा और सरकारी 150 बीघा जमीन एक व्यक्ति अमृतपाल के नाम दर्ज कर दी गई. ग्रामीणों और सोसायटी सदस्यों का आरोप है कि इस सौदे के एवज में 3 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई. यह ट्रांसफर न केवल विवादित था, बल्कि हाई कोर्ट के पुराने आदेशों और तहसील रिकॉर्ड को पूरी तरह नजरअंदाज करता था.

जांच की टीम ने SDM को दोषी करार दिया: जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने इस प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त गजेंद्र सिंह और अपर जिलाधिकारी न्यायिक शामिल थे. जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसडीएम जयेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की.

मुआवजा देने से कोर्ट ने किया इनकार: जिलाधिकारी ने शासन को भेजी थी रिपोर्ट: यह रिपोर्ट जिलाधिकारी ने शासन को भेज दी थी. यह जमीन हाईवे के बिल्कुल सामने स्थित है, जिस पर पहले ही सोसाइटी और किसान ने मुआवजे की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने उस जमीन को सरकारी मानते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.

शासन ने एसडीएम जयेंद्र सिंह को सस्पेंड किया: इसके बावजूद एसडीएम जयेंद्र सिंह ने वही जमीन कागजों में निजी नाम पर दर्ज कर दी. इसमें दोषी साबित होने पर शासन ने जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर एसडीएम जयेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया. प्रशासन का कहना है कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जमीन पर कोई नया नाम दर्ज नहीं किया जाएगा.

Last Updated : September 11, 2025 at 11:09 PM IST

