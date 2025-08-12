पटना : सावन माह समाप्त होने के अगले ही दिन बिहार में नॉनवेज प्रेमियों ने जमकर मटन और मुर्गा का सेवन किया. धार्मिक मान्यताओं के कारण सावन में अधिकांश लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, लेकिन माह खत्म होते ही बाजारों में मटन और चिकन की मांग अचानक आसमान छूने लगी. पटना समेत पूरे बिहार में मांसाहारी व्यंजनों की दुकानों और बाजारों में रविवार को सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं.

पटना में 1,000 क्विंटल बकरा बिका : पटना में रविवार को मटन की बिक्री का आंकड़ा रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया. मटन व्यवसायी मोहम्मद सत्तार ने बताया कि अकेले पटना में ही लगभग 1,000 क्विंटल बकरा बिका, जिससे करीब 10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.

पटना में जमकर हुई बिक्री (ETV Bharat)

''लोग सुबह-सुबह से ही बाजार में पहुंचने लगे थे और दुकानदारों को मांग पूरी करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. मटन की कीमत भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रही. इसके बावजूद ग्राहकों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई.''- मोहम्मद सत्तार, मटन व्यवसायी

100 करोड़ का मटन कारोबार : पूरे बिहार की बात करें तो स्थिति और भी बड़ी रही. मटन व्यवसायियों के मुताबिक, राज्यभर में लगभग 10,000 क्विंटल बकरा बिका और करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. सावन भर कारोबार ठप रहने के बाद इस एक दिन में हुई बिक्री ने मांस व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी.

मुर्गा खरीदने पहुंचे लोग : सिर्फ बकरा ही नहीं, मुर्गा कारोबार भी इस दिन चरम पर रहा. मुर्गा व्यवसायी मोहम्मद सलीम ने बताया कि पटना में रविवार को सुबह से ही मुर्गा खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. बाजार में खरा मुर्गा ₹160 प्रति किलो और देसी मुर्गा ₹600 प्रति किलो तक बिका.

पटना में जमकर हुई बिक्री (ETV Bharat)

''केवल पटना में ही 1,600 क्विंटल मुर्गा बिका, जिससे करीब 3 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. पूरे बिहार में मुर्गा मीट की खपत और भी अधिक रही. राज्यभर में रविवार को मुर्गा मीट का करीब 30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. इस दौरान खासकर देसी मुर्गे की मांग अधिक रही, जिसे प्रीमियम दाम पर भी लोग खरीदते रहे.''- मोहम्मद सलीम, मुर्गा व्यवसायी

पिछला साल का रिकॉर्ड टूटा : मांस कारोबारियों का कहना है कि सावन खत्म होने के बाद का पहला रविवार नॉनवेज विक्रेताओं के लिए हमेशा लाभकारी रहता है. वैसे इस बार बिक्री के आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक रहे. बाजार में भीड़ और उत्साह इस बात का प्रमाण था कि लोग एक महीने के इंतजार के बाद अपने पसंदीदा व्यंजन का आनंद लेने के लिए कितने उत्सुक थे.

कीमत में हुआ इजाफा : सावन के बाद मोतिहारी में भी नॉनवेज प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ. रविवार और सोमवार को चिकन व मटन दुकानों पर भीड़ दिखी. खासकर छतौनी चौक के समीप, मिनी मार्केट, मछली बाजार समिति, जानपुल, बलुआ में ग्राहकों की भीड़ थी. ग्राहकों को एक-एक घंटे तक मटन व चिकन लेने के लिए इंतजार करना पड़ा. मटन 600 से 650 और चिकन 250 से 280 रुपये किलो बिके. थोक चिकेन कारोबारी ने बताया कि चिकन की इतनी मांग बढ़ गयी कि स्टॉक कम पड़ने लगा. इससे 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक कीमत चढ़ी रही.

''जिले में करीब 10 करोड़ से अधिक का मीट, मछली और चिकन का कारोबार हुआ. बिक्री का अंदाजा इसी हिसाब से लगाया जा सकता है कि जिले की आबादी करीब साढ़े 60 लाख है. इसमें करीब 15 लाख परिवार हैं. इन परिवारों में 9 लाख परिवार मांसाहार का सेवन नहीं करते. यदि पांच लाख परिवारों ने ही औसतन मांसाहार भोजन के लिए 200 रुपये खर्च किया होगा, तो करीब 10 करोड़ का बाजार माना जा सकता है.''- मो. सत्तार, मीट विक्रेता

