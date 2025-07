ETV Bharat / state

हरियाणा में सरकारी राशन डिपो पर महंगा हुआ सरसों तेल, करीब 47 लाख परिवार पर पड़ेगा बोझ - HARYANA RATION DEPOTS MUSTARD OIL

राशन डिपो पर महंगा हुआ सरसों तेल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 2, 2025 at 11:26 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 11:34 AM IST 3 Min Read

पंचकूला: हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करीब 47 लाख परिवार को अब सरसों तेल के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे. सरकारी राशन डिपो पर जहां पहले प्रति माह 40 रूपये में 2 लीटर फोर्टीफाइड सरसों तेल मिलता था, वहीं अब 100 रुपये खर्च करने होंगे. इसी माह से वसूल की जाएगी राशि: प्रदेश सरकार द्वारा तेल की बिक्री के लिए दो स्लैब बनाए गए हैं. यदि कोई परिवार दो लीटर सरसों तेल लेगा तो उसे 50 रूपये प्रति लीटर की दर से 100 रूपये देने पड़ेंगे. लेकिन अगर कोई एक लीटर सरसों तेल लेगा तो उसे तीस रुपये ही देने होंगे. बढ़ी कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी, नतीजतन सभी राशन डिपो पर जुलाई से ही बढ़ी राशि उसूल की जाएगी. सरकारी राशन डिपो पर महंगा हुआ सरसों तेल (ETV Bharat)

सात वर्ष बाद बढ़ाई गई कीमत:खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को राशन डिपो धारक उपभोक्ता से बढ़ी राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश पत्र की कॉपी सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजी गई है. हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि करीब 7 साल बाद सरसों के तेल की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की गई है. उनका दावा है कि किसी गरीब को खाना बनाने के लिए एक लीटर से अधिक तेल की जरूरत नहीं पड़ती. इस कारण पहले एक लीटर तेल की खरीद पर केवल दस रूपये बढ़ाए गए हैं. यदि किसी को अधिक तेल की जरूरत है तो दो लीटर खरीद के लिए 100 रूपये देने होंगे. सरसों और पेराई की लागत अधिक: इसे लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सरसों की खरीद लागत और तेल की पेराई पर काफी अधिक लागत आने के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है. इसका वास्तविक जरूरतमंद लोगों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा. वहीं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरसों तेल के दाम बढ़ने का विरोध किया है. रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार गरीबों का निवाला तक छीन रही है. पहले 20 रुपये प्रति लीटर था रेट: पहले राशन कार्ड धारकों को 20 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से आपूर्ति की जा रही थी. लेकिन अब उन्हें 2 लीटर तेल खरीदने के लिए 50 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा. ये भी पढ़ें:भिवानी में राशन डिपो धारक ने बांटा घटिया गेहूं, अनाज लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण

पंचकूला: हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करीब 47 लाख परिवार को अब सरसों तेल के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे. सरकारी राशन डिपो पर जहां पहले प्रति माह 40 रूपये में 2 लीटर फोर्टीफाइड सरसों तेल मिलता था, वहीं अब 100 रुपये खर्च करने होंगे. इसी माह से वसूल की जाएगी राशि: प्रदेश सरकार द्वारा तेल की बिक्री के लिए दो स्लैब बनाए गए हैं. यदि कोई परिवार दो लीटर सरसों तेल लेगा तो उसे 50 रूपये प्रति लीटर की दर से 100 रूपये देने पड़ेंगे. लेकिन अगर कोई एक लीटर सरसों तेल लेगा तो उसे तीस रुपये ही देने होंगे. बढ़ी कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी, नतीजतन सभी राशन डिपो पर जुलाई से ही बढ़ी राशि उसूल की जाएगी. सरकारी राशन डिपो पर महंगा हुआ सरसों तेल (ETV Bharat) सात वर्ष बाद बढ़ाई गई कीमत:खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को राशन डिपो धारक उपभोक्ता से बढ़ी राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश पत्र की कॉपी सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजी गई है. हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि करीब 7 साल बाद सरसों के तेल की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की गई है. उनका दावा है कि किसी गरीब को खाना बनाने के लिए एक लीटर से अधिक तेल की जरूरत नहीं पड़ती. इस कारण पहले एक लीटर तेल की खरीद पर केवल दस रूपये बढ़ाए गए हैं. यदि किसी को अधिक तेल की जरूरत है तो दो लीटर खरीद के लिए 100 रूपये देने होंगे. सरसों और पेराई की लागत अधिक: इसे लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सरसों की खरीद लागत और तेल की पेराई पर काफी अधिक लागत आने के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है. इसका वास्तविक जरूरतमंद लोगों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा. वहीं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरसों तेल के दाम बढ़ने का विरोध किया है. रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार गरीबों का निवाला तक छीन रही है. पहले 20 रुपये प्रति लीटर था रेट: पहले राशन कार्ड धारकों को 20 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से आपूर्ति की जा रही थी. लेकिन अब उन्हें 2 लीटर तेल खरीदने के लिए 50 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा. ये भी पढ़ें:भिवानी में राशन डिपो धारक ने बांटा घटिया गेहूं, अनाज लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण

Last Updated : July 2, 2025 at 11:34 AM IST