ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में डिपुओं में महंगा हुआ सरसों का तेल, दालों में भी लगेगा महंगाई का तड़का

हिमाचल के डिपुओं में इस बार उपभोक्ताओं को सरसों के तेल के साथ दालों के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

Mustard oil and pulses prices Increased
डिपुओं में महंगा हुआ तेल और दालें (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 11:08 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 1:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: 22 सितंबर को पहले नवरात्रि के साथ ही त्योहारी सीजन दस्तक दे चुका है. जिससे बाजारों में रौनक बढ़ गई है, मिठाइयों की खुशबू और दीयों की चमक से बाजार रोशन हो रहे हैं, लेकिन त्योहार की मिठास के बीच रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है. हिमाचल प्रदेश के डिपुओं में मिलने वाला सरसों का तेल 14 रुपए लीटर महंगा हो गया है और दालों की बढ़ी कीमतें भी उपभोक्ताओं के जेब पर बोझ डालेगी. ऐसे में रसोई की आग तो जलेगी, लेकिन स्वाद और बजट का संतुलन बिगड़ना तय है.

महंगी मिलेगी दालें

सस्ते राशन के डिपुओं पर आज से सभी दालें महंगी मिलेगी. डिपुओं में दी जाने वाली उड़द, चना दाल और मलका तीनों ही दालें अब उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगी. थोक बाजार में दालों की कीमतें बढ़ने से डिपुओं में भी दालें महंगी हो गई हैं. प्रदेश में NFSA के उपभोक्ताओं को मलका की दाल 66 रुपए किलो मिलेगी. जिसकी कीमत पहले 56 रुपए किलो थी. इसी तरह से इन परिवारों को चने की दाल 72 रुपए किलो दी जाएगी. यह कीमत पहले 66 रुपए किलो थी. इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को उड़द की दाल खरीदने के लिए भी 76 रुपए खर्च करने होंगे. वहीं, डिपुओं में पहले उड़द दाल की कीमत 58 रुपए किलो थी.
APL परिवारों को 13 रुपए महंगी मिलेगी उड़द

डिपुओं में दालें खरीदने के लिए APL परिवारों को भी जेब ढीली करनी पड़ेगी. अब इन परिवारों को मलका 71 रुपए किलो खरीदनी होगी. पहले यह कीमत 66 रुपए प्रति किलो थी. इसी तरह से चना दाल के लिए भी अब इन परिवारों को 77 रुपए प्रति किलो खर्च करने होंगे, जिसकी कीमत पहले 66 रुपए किलो थी. वहीं, APL परिवारों को उड़द की 81 रुपए किलो दी जाएगी, जिसकी कीमत डिपुओं में पहले 68 रुपए प्रति किलो थी.

टैक्स पेयर के लिए 27 रुपए महंगी चना दाल

प्रदेश में टैक्स पेयर को भी दालों की पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी. डिपुओं में टैक्स पेयर को मलका की दाल 91 रुपए किलो दी जाएगी. हालांकि पहले भी मलका की कीमत 91 रुपए प्रति किलो थी. वहीं, इन परिवारों को चना दाल के लिए 97 रुपए प्रति किलो खर्च करने होंगे. पहले यही कीमत 70 रुपए किलो थी. जबकि इन उपभोक्ताओं को डिपुओं में उड़द 101 रुपए किलो दी जाएगी, जिसकी कीमत पहले 92 रुपए प्रति किलो थी.

सरसों तेल भी मिलेगा महंगा

डिपुओं में कई महीनों के बाद अब उपभोक्ताओं को सरसों का तेल मिलेगा. जिसके लिए उपभोक्ताओं को पहले से अधिक पैसे खर्च करने होंगे. डिपुओं में NFSA और APL उपभोक्ताओं को 160 रुपए प्रति लीटर सरसों तेल दिया जाएगा. जिसकी कीमत पहले 146 रुपए प्रति लीटर थी. इसी तरह से टैक्स पेयर को सरसों तेल खरीदने को 168 रुपए प्रति लीटर खर्च करने होंगे. जिसकी कीमत पहले 153 रुपए प्रति लीटर थी.

इतने क्विंटल दालें होल सेल गोदामों में पहुंची

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के मुताबिक डिपुओं के जरिए उपभोक्ताओं को तीन दालें उपलब्ध करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 1 लाख 09 हजार 522 क्विंटल दालों का सप्लाई ऑर्डर जारी किया है. जिसमें मलका 36,976, चना दाल 35,674 और उड़द का 36,872 क्विंटल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है. जिसमें निगम के गोदामों में तीनों किस्म की 48,544 क्विंटल दालें पहुंच गई हैं. इसी तरह से तीन महीने के लिए सरसों तेल का भी 1 करोड़ 21 हजार 114 लीटर का सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है. जिसमें 13 लाख 40 लाख लीटर सरसों तेल की सप्लाई होल सेल गोदामों में पहुंच चुकी है.

ये भी पढ़ें: इंजीनियरिंग में डबल डिप्लोमा करने के बाद भी छोड़ दी नौकरी, अब खेती में किया कमाल
Last Updated : October 1, 2025 at 1:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PULSES PRICES INCREASED IN DEPOTMUSTARD OIL PRICES INCREASEDHIMACHAL DEPOT RATION PRICE HIKEMUSTARD OIL AND PULSES NEW PRICESHIMACHAL DEPOT RATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.