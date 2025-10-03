ETV Bharat / state

मातम में बदली खुशियां, शादी में दिल्ली जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार, खाई में गिरी कार

मसूरी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला मसूरी से सामने आया है. मसूरी में देर रात को देहरादून की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पानी वाले बैंड के पास लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एंबुलेंस सेवा मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकाल कर तत्काल दून अस्पताल, देहरादून भेजा गया. पुलिस के अनुसार, सभी यात्री मसूरी से एक शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे. मसूरी पुलिस ने बताया कार में फरीद अकरम, पुत्र रईस अहमद, आयु 42 वर्ष, निवासी तुगलकाबाद, दिल्ली, रतन गॉड, पुत्र जनार्दन प्रसाद गौड़, आयु 48 वर्ष, निवासी टिहरी गढ़वाल, ओमप्रकाश जनार्दन, आयु 42 वर्ष, निवासी टिहरी गढ़वाल, मुकेश गॉड, पुत्र जनार्दन प्रसाद गौड़, आयु 31 वर्ष और देशराज, पुत्र रामचंद्र, आयु 29 वर्ष, निवासी तुगलकाबाद, दिल्ली सवार थे. मौके पर मौजूद पुलिस और राहत दल ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर अचानक खाई में गिरी. जिसके कारण ये हादसा हुआ. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. घटना की सूचना सभी घायलों के परिजनों को दे दी गई है.

घातक होते हैं सड़क हादसे