मसूरी में ऑपरेशन लगाम पर बवाल, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, आक्रोशित व्यापार मंडल
एक प्रतिनिधिमंडल ने मसूरी कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात की. जिसमें अपनी सभी शिकायतें दर्ज कराई गई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2025 at 8:33 AM IST
मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में चलाए जा रहे ऑपरेशन लगाम के तहत हो रही सख्त कार्रवाई अब विवादों में घिर गई है. स्थानीय व्यापारी, भाजपा मंडल और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों के उत्पीड़न का नाम देते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
शु्क्रवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा, राधा कृष्ण मंदिर समिति के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मसूरी कोतवाली पहुंचा. यहां उन्होंने कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात कर पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही कथित अभद्रता, अवैध वसूली और मनमानी चालान कार्रवाई की शिकायत दर्ज कराई.
प्रतिनिधिमंडल ने कोतवाल को बताया हाल ही में एक स्थानीय युवक को हेलमेट न पहनने पर ₹3500 का जुर्माना ठोका गया. उसकी स्कूटी भी ज़ब्त कर ली गई. युवक से किसी तरह की रेस ड्राइविंग या कोई अन्य बड़ा नियम उल्लंघन नहीं हुआ था. व्यापारियों का आरोप है कि इस तरह की कठोर कार्रवाई न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि पर्यटन नगरी की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है.भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा मसूरी पहले ही आपदा के कारण आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसे में पुलिस का यह रवैया स्थानीय जनता और व्यापारियों को परेशान कर रहा है. उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही अवैध वसूली में लिप्त पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोतवाली के बाहर स्थानीय जनता के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे.
व्यापारियों ने एक कांस्टेबल और एसआई पर सीधे तौर पर स्थानीय पब्लिक से पैसे वसूलने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया इस बारे में पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. मसूरी कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा बेवजह किसी को परेशान किया गया है या अवैध वसूली की जा रही है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लगाम पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर शुरू किया गया है. जिसका उद्देश्य सिर्फ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है, न कि जनता को परेशान करना है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है, तो उसकी पूरी जांच होगी. उन्होंने कहा पुलिसकर्मियों को पहले ही निर्देशित किया गया है कि मसूरी एक पर्यटन स्थल है, इसलिए व्यवहार में विनम्रता और संयम बरतें.