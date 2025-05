ETV Bharat / state

मसूरी में कश्मीरी लोग बोले- आतंकवाद का किया जाए खात्मा, बीच चौराहे पर दी जाए फांसी - MUSSOORIE KASHMIRI PEOPLE SECURITY

नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने कश्मीरियों के साथ की बैठक ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 2, 2025 at 5:29 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 5:43 PM IST 3 Min Read

मसूरी: जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई जगहों पर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आई. मसूरी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जिस पर मसूरी सीओ पहले ही कश्मीरी मूल के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कह चुके हैं. अब नायाब तहसीलदार कमल राठौड़ ने भी कश्मीरी लोगों के साथ बैठक की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया. साथ ही प्रशासन का नंबर भी साझा किया. वहीं, कश्मीरी लोगों ने एक सुर में आतंकियों के खात्मा की मांग की. दरअसल, मसूरी एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार कमल सिंह राठौड़ ने मसूरी में व्यापार और अन्य काम कर रहे कश्मीरी लोगों से वार्ता की. साथ ही उनकी सुरक्षा के साथ हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. इस दौरान कश्मीरी लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिन आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा, उन सभी आतंकी को ढूंढ कर बीच चौराहे पर फांसी के साथ दर्दनाक मौत दी जाए. जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत न कर सके. नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने कश्मीरियों के साथ की बैठक (ETV Bharat)

Last Updated : May 2, 2025 at 5:43 PM IST