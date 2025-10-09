ETV Bharat / state

मसूरी माल रोड पर अब नहीं लगेगी पटरी, पालिकाध्यक्ष ने किया बड़ा ऐलान

मसूरी: भाजपा मसूरी मंडल के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में गणेश जोशी व पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी को नगर के 35 सामाजिक व राजनैतिक संगठनों ने पुष्पगुच्छ व शॉल भेंट कर सम्मानित किया. भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि वर्षों से टाउन हॉल जनता को हस्तांतरित करने की मांग हो रही थी, लेकिन एमडीडीए और पालिका के बीच तालमेल न होने के कारण यह अटका रहा. मीरा सकलानी ने मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से इसे संभव बनाया है.

पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने इस मौके पर मसूरी की जनता का आभार व्यक्त किया. साथ ही एक बड़ा ऐलान किया. मसूरी पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा शहर के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक माल रोड पर अब किसी भी तरह की पटरी (स्ट्रीट वेंडिंग) नहीं लगाई जाएगी. माल रोड पर अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मीरा सकलानी मीरा सकलानी ने साफ शब्दों में कहा माल रोड मसूरी की पहचान है. उसकी गरिमा किसी भी कीमत पर नहीं गिरने दी जाएगी.

मसूरी पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि माल रोड मसूरी का दिल है. यह सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है. यहां पर किसी भी प्रकार की पटरी नहीं लगेगी. जिन व्यापारियों को जगह की आवश्यकता है, उन्हें वैकल्पिक स्थानों पर एडजस्ट किया जाएगा. उन्होने कहा पूर्व में उनके द्वारा माल रोड पर सुंदर अस्थाई काउंटर बनाये जा रहे थे, परन्तु कुछ राजनैतिक लोगो ने अपने स्वार्थ के लिये उसपा जमकर राजनीति की. अब मालरोड में किसी भी प्रकार की पटरी नहीं लगाने दी जाएगी.